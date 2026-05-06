辛正兒 - 夾公仔與彈珠機「變質」 加快立法規管遏歪風 | 社論

近年本港街頭巷尾，夾公仔機與彈珠機店成行成市，部分打着「消閒娛樂」旗號，卻逐漸偏離單純遊戲的原意，淪為非法賭博的溫床。社會上開始出現沉迷風氣，更有機台變種為夾骰子、兌換現金，實質與博彩無異。我們認為，政府必須加快修訂法例，將這兩類機台納入發牌規管，同時加強公眾教育，從源頭遏止成癮與行為偏差問題。



不少證據顯示，沉迷夾公仔機和彈珠機會對個人及家庭造成損害。這類機台充分利用「就差一點點」的心理陷阱－－夾子鬆緊可調、彈珠路徑隨機，玩家容易產生「再玩一次就中」的錯覺，最終花費遠超獎品價值的金錢。其隨機獎勵機制與老虎機原理相近，刺激大腦多巴胺分泌，形成行為成癮。青少年若長期接觸，容易養成「以小博大」的投機心態，扭曲金錢與消費觀念。更有沉迷者耗盡儲蓄、甚至借貸，或因囤積獎品而影響人際關係。



現行法例存在漏洞。根據2022年高等法院裁決，一般夾公仔機店舖不屬「公眾娛樂場所」，毋須申領相關牌照，導致監管真空。不法之徒藉此將機台改裝，例如以機械手夾取骰子、進行轉盤抽獎，再以積分兌換現金，利用手機支付加速賭資流轉。雖然彈珠機店目前仍須領取「有獎娛樂遊戲牌照」，但部分店舖提供價值近萬元的手機等獎品，助長投機心態。若不正視，這類灰色地帶勢必繼續擴散，令更多市民墮入非法賭博陷阱。



我們支持政府擬議的發牌制度，並認為應盡快落實，例如管制每局收費、每份獎品價值、店舖須在當眼處張貼「沉迷成癮」警告字句。更重要的是，必須明確禁止任何具博彩成分的變種玩法，例如夾骰子、現金兌換等。同時可參考內地經驗，引入「保夾」條款，確保玩家投入指定金額後必能獲得獎品。這些措施既能保障消費者權益，也能為業界提供清晰規範，避免守法經營者誤墮法網。



立法規管只是第一步。政府、學校、家長及社會機構必須聯手加強宣傳教育，教導兒童及青少年正確認識這類遊戲的成癮風險，切勿沉迷於以僥倖獲獎的博弈心理。健康的娛樂應是能隨時離開、量力而為，而非被機台控制、反覆追損。惟有法規與教育雙管齊下，才能真正建立防火牆，防範賭博風氣侵蝕下一代。



總結而言，夾公仔機與彈珠機已由單純消遣變質為賭博陷阱，社會不能坐視不理。立法會應盡快審議修例，政府應加強執法與公眾教育，而市民亦需提高警覺，避免墮入成癮深淵。



辛正兒