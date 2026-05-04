周顯 - 益了私煙 | 政政經經

政府在2025年推出「控煙十招」，其中部分是過去式，例如在4月30日，已實行了禁止管有電子煙等另類煙產品，最少定額罰款3000元，最高判處監禁6個月，控煙酒辦首日執法，即發出4張定額罰款通知書。



中國內地和世界大部分地區，加熱煙和電子煙都是合法，身上管有相關產品的大有人在，新法實施剛好是在黃金周前夕，大量內地旅客來港，相信控煙辦會「就住」內地旅客，已十分「輕手」，否則必然可為庫房帶來大筆收入，同時這些產品也會繼續在黑市有交易。



規範包裝幼煙中招



這十招也有部分是未來式，例如說，規範煙盒包裝，事先絕對想不到居然嚴格到所有煙盒尺寸都要一式一樣，盒的邊緣更要「堅硬且筆直」，連煙盒內襯紙都規定用銀色。



即時中招的是軟包裝、大包裝的煙、薄身盒的幼煙，隨時有近一半產品要退出市場。不少中國品牌現在也有供應這些產品，似乎推行十招的人，還未學懂在制訂政策時顧及國家大局和國企感受。連帶中招的是報販，皆因現時賣煙佔了報販的一半營業額，這一半將會又少一半。



至於最大的得益者，當然是私煙啦！以後幼煙又變獨家生意，這就有待警方和海關去加強執法了！



周顯