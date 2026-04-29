陶傑 - 特朗普急着談判 | 油尖多士

特朗普正陷入伊朗戰爭的泥潭，進退維谷。西方主流媒體廣傳他壓力爆煲，徹夜不眠，一小時內發十餘條帖文，跡近狂熱。



特朗普當前極需體面退場，有美國學者甚至認為，只要伊朗肯坐上談判桌，給特朗普機會宣布表面上的勝利，避免今年11月中期選舉之後徹底淪為跛腳鴨，他也可以收貨。



基辛格的傳記作者，歷史學家尼爾費格遜在社交平台X闡述特朗普的失利過程：他以為最初的斬首行動便可速戰速決，達成政權更替的目標，顯然已經失敗。



特朗普匆促興戰，因活捉馬杜羅得手，以為乘勝追擊，可以再下一城，且60日內的戰事毋須國會通過。但5月期限將至，美國國內反戰情緒空前高漲，即使特朗普的MAGA陣營，對這次進攻伊朗也只有27%的支持率。



至於封鎖霍爾木茲海峽，立即造成能源價格攀升，則與特朗普的初心南轅北轍：特朗普的關稅政策已經抬高了物價，他原本一心指望今年油價下降來減輕民怨。



戰場上若不能決勝負，談判只會更艱難。當年一場越南戰爭曠日持久，談判也耗費了三年。美國的主要目標是伊朗交出軍用濃縮鈾，但怎樣交，交給誰，全無細節；伊朗的目標則是解除制裁，但美國國會這一關不可能通過。



接下來最多人關注的是美國會不會派遣地面部隊。以特朗普一向的立場和個性，這應是他最抗拒的選項，而且越戰經驗在前，美國人視之為噩夢，何況伊朗的國土面積幾乎是越南的五倍？



然而今日美國年輕人參軍的意願，較之越戰時更加低落，繼美國航母福特號火災之後，又一艘驅逐艦也發生火災，究竟是意外還是別有內情，此時此刻，不免陰謀論滿天飛。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑