Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑 - 特朗普急着談判 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶傑
4小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　特朗普正陷入伊朗戰爭的泥潭，進退維谷。西方主流媒體廣傳他壓力爆煲，徹夜不眠，一小時內發十餘條帖文，跡近狂熱。

　　特朗普當前極需體面退場，有美國學者甚至認為，只要伊朗肯坐上談判桌，給特朗普機會宣布表面上的勝利，避免今年11月中期選舉之後徹底淪為跛腳鴨，他也可以收貨。

　　基辛格的傳記作者，歷史學家尼爾費格遜在社交平台X闡述特朗普的失利過程：他以為最初的斬首行動便可速戰速決，達成政權更替的目標，顯然已經失敗。

　　特朗普匆促興戰，因活捉馬杜羅得手，以為乘勝追擊，可以再下一城，且60日內的戰事毋須國會通過。但5月期限將至，美國國內反戰情緒空前高漲，即使特朗普的MAGA陣營，對這次進攻伊朗也只有27%的支持率。

　　至於封鎖霍爾木茲海峽，立即造成能源價格攀升，則與特朗普的初心南轅北轍：特朗普的關稅政策已經抬高了物價，他原本一心指望今年油價下降來減輕民怨。

　　戰場上若不能決勝負，談判只會更艱難。當年一場越南戰爭曠日持久，談判也耗費了三年。美國的主要目標是伊朗交出軍用濃縮鈾，但怎樣交，交給誰，全無細節；伊朗的目標則是解除制裁，但美國國會這一關不可能通過。

　　接下來最多人關注的是美國會不會派遣地面部隊。以特朗普一向的立場和個性，這應是他最抗拒的選項，而且越戰經驗在前，美國人視之為噩夢，何況伊朗的國土面積幾乎是越南的五倍？

　　然而今日美國年輕人參軍的意願，較之越戰時更加低落，繼美國航母福特號火災之後，又一艘驅逐艦也發生火災，究竟是意外還是別有內情，此時此刻，不免陰謀論滿天飛。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
14小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
9小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
14小時前
阿聯酋宣布退出OPEC。 美聯社
OPEC｜阿聯酋宣布5月1日起退出石油輸出國組織 計劃逐步增產
即時國際
9小時前
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
食用安全
14小時前
天文台凌晨3時45分取消黃色暴雨警告信號
社會
4小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
01:01
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
影視圈
14小時前
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
飲食
14小時前
更多文章
陶傑 - 讀不起大學 | 油尖多士
　　許多美國年輕人在社交媒體上叫苦連天，抱怨入不敷支，除生活成本和高消費之外，最主要的原因是沉重的學生貸款。 　　美國去年學生貸款總額1.69萬億美元，僅次於房屋貸款，欠債人數高達4280多萬。許多人大學一畢業，即背負數萬美元債款，連本帶利，還款過程往往經年累月。 　　讓學生貸款讀大學，最早由詹森政府提出，本來被視為推動平等權益的德政；讀大學不僅是富裕白人階層的專利，只要成績優秀，基層
2026-04-24 02:00 HKT
油尖多士