周顯 - 西葡妄想瓜分天下 | 政政經經

哥倫布是意大利人，受西班牙皇室贊助，1492年發現新大陸，在巴哈馬群島登陸，但當時他以為這裏是印度。



有意思的是，西班牙在這時已和葡萄牙簽訂了《托爾德西里亞斯條約》（Tratado de Tordesillas），約定了如何瓜分世界。大致上是，舊世界我不要了，主要是非洲，由你葡萄牙人來玩吧，我西班牙就只要新世界。



不過當時的西班牙人還以為這裏是印度。1500年，葡萄牙人來到了巴西，1503年，西班牙的Amerigo Vespucci才發現這是一片新大陸。1520年至1521年，葡萄牙人麥哲倫也是受西班牙皇室的贊助，橫渡了太平洋，到達菲律賓。



哥倫布麥哲倫獲贊助出海



於是在1529年，西葡兩國又簽了《薩拉戈薩條約》（Tratado de Zaragoza）作為補充。先是承認了葡萄牙在巴西的地位，再把澳洲劃分成為兩份，西部歸葡萄牙，南部歸西班牙。葡萄牙人就是在這前提下，在1553年來到了澳門。今日看來，這兩國當然是不自量力，但在當時，可是煞有介事，一點也不可笑。



周顯