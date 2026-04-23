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辛正兒 - 本地登革熱再現 全民防蚊不鬆懈 | 社論

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辛正兒
12小時前
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時評 專欄
內容

　　本港日前錄得今年首宗本地登革熱個案，衞生防護中心評估未來本地傳播風險為「中等」，更明言爆發風險不可忽視。雖然當局強調整體風險「可防可控」，但這一警號足以提醒我們：隨着雨季來臨、氣溫回升，蚊媒疾病有可能處於爆發邊緣，社會必須立即行動，防患於未然。

　　香港的白紋伊蚊是傳播登革熱、基孔肯雅熱及寨卡病毒的主要病媒。登革熱雖多數屬輕症，惟一旦發展為重症，若無適當治療，死亡率可高達10%至20%；而基孔肯雅熱可引致長期關節痛，寨卡病毒更對孕婦及胎兒構成嚴重威脅。這些疾病並非「遠在天邊」，本地個案曾出現，證明社區隨時面對風險。

　　值得注意的是，政府一直有在網上公布各區誘蚊產卵器指數，該指數直接反映一個地區的蚊患水平。公眾應養成定期查閱習慣，了解居所附近的風險；物業管理公司更須以指數為行動依據，在指數上升時立即加強巡查、清除積水及噴霧滅蚊。單靠政府部門在公共空間滅蚊，並不足夠，私營屋苑、學校、地盤等同樣責無旁貸。

　　全球暖化正令熱帶蚊媒疾病的地理分布不斷擴大，東南亞及鄰近地區的發病率持續高企。香港人熱愛外遊，一旦在當地被帶病毒蚊子叮咬，回港後若再被本地白紋伊蚊叮咬，便可能將病毒傳入社區，形成二次傳播。因此，市民外遊期間必須做足防蚊措施，返港後若出現發燒、肌肉關節痛等症狀，應盡快求醫並主動告知外遊史。

　　春夏之交，正是蚊蟲孳生的高峰。政府應加強跨部門協作，在公共屋邨、公園、學校等重點區域持續滅蚊，並善用媒體宣傳誘蚊產卵器指數的意義。同時，醫護人員亦要提高警覺，對疑似個案及早診斷通報。防蚊滅蚊不是口號，而是保護自己與鄰舍的具體行動。只有官民合力，才能將本地爆發的風險扼殺於萌芽之中。

辛正兒

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