辛正兒 - 香港電影復興之路 本地支持至為關鍵 | 社論

香港電影自1897年萌芽以來，歷經片廠黃金年代、新浪潮、黃金盛世、調整低谷，再到合拍片時代，百年跌宕，始終展現出驚人的韌性。近數年，我們欣喜地看到一股強勁的復興浪潮正在湧現－－題材、劇本、導演手法與特技製作百花齊放，更重要的是，作品重新植根香港，以本地故事為核心，打動了無數觀眾。



從2023年金像獎最佳電影《給十九歲的我》、2024年《毒舌大狀》、2025年《九龍城寨之圍城》，到剛出爐的2026年最佳電影《再見UFO》，這些作品無論是紀錄片、法庭劇、動作史詩抑或奇幻溫情，均口碑與票房兼收，充分證明香港新一代電影人的才華與魄力。他們承接了「香港新電影」浪潮的社會關懷與哲學思考，同時以凌厲的影像語言和扎實的劇本，重新喚起本地觀眾對港產片的熱情。



然而，這股復興呈現出一個明顯趨勢：題材多為本土化，主要吸引本地觀眾。除了《九龍城寨之圍城》憑藉香港動作片的國際聲譽獲得較多海外支持外，絕大多數優秀作品仍以本地票房為生存命脈。換言之，香港電影未來的發展空間，很大程度上取決於香港觀眾的持續支持。



這並非悲觀的判斷，而是現實的機遇。本土市場雖然規模有限，但若能得到穩定而熱情的回應，便能形成良性循環－－電影人敢於投資更多元、更高質量的本地故事，觀眾則享受獨一無二的文化共鳴。這種共生關係，正是香港電影最珍貴的基礎。



因此，我們全力呼籲公眾踴躍支持即將到來的4月25日電影日。這不僅是一次觀影的機會，更是向業界傳遞明確訊號：香港觀眾珍惜自己的電影。與此同時，各消費行業－－飲食、酒吧、零售等－－應積極與電影業聯乘合作，推出消費優惠或聯乘紀念品。支持文化產業，絕非單向付出；電影帶動的人流與話題，必然惠及餐飲、旅遊、零售等各行各業，形成多贏局面。



香港電影的復興，不能只靠電影人的熱血。每一個買票入場的觀眾、每一項跨界合作的優惠、每一句真誠的口碑，都是推動這艘船繼續前行的浪花。讓我們一起，撐起香港電影的下一個黃金年代。



辛正兒