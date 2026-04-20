周顯 - 做內奸是不歸路 | 政政經經
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1966年，史丹福大學的心理學家Jonathan Freedman及Scott Fraser提出了「登門檻效應」（Foot-in-the-Door Effect），又稱「得寸進尺效應」，是指人們一旦接受了微不足道的小要求，為了避免認知失調或維持前後一致的形象，更可能接受隨後更大的要求。
這好比是夜總會的名言：企、跪、坐、瞓，即是由知客做起，變成了服務員，然後是坐枱小姐，再到妓女，一步一步的引誘，不能一步到位。
伊朗高層充斥間諜
話說伊朗反間諜機關的負責人，就是以色列的「內鬼」，他的手下還有20名雙重間諜，為以色列做事。除此之外，伊朗革命衛隊聖城旅的指揮官Esmail Ghaani也是美以培養的間諜。
為甚麼這麼高級的人也會成為間諜？他們不易收錢，收了錢也跑不了，子女如在美國，政府也不會不知。
這其實就是登門檻效應：從低級時幹起，初時只是小小的幹，好像《無間道》的劉德華，升至高位時，想擺脫也擺脫不了。所以說，做內奸是一條不歸路。
周顯
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