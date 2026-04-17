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辛正兒 - 戲院日聯乘消費優惠 成本地玩樂日振經濟 | 社論

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辛正兒
36分鐘前
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時評 專欄
內容

　　一年一度的「全港戲院日」再度來臨，下周六(4月25日)全線商業戲院票價劃一30元，料掀起撲飛潮。過去三屆活動入座率均逾七成，去年吸引近20萬人次入場，成效有目共睹。此舉誠然反映政府及業界扶持創意工業的決心，亦為近年稍見復甦苗頭的本地影壇注入強心針。然而，單靠一日優惠促銷，作用終究短暫，要將觀眾的熱情轉化為恆常入場習慣，甚至帶動跨行業消費，當局與業界實須作更具策略的規劃。

　　回顧香港電影發展，昔日港產片風靡東南亞，惟近年面對日韓影視工業強勢挑戰，加上串流平台改變觀影習慣，本地製作一度陷於創意與資源雙重瓶頸。幸而，近年新晉導演與編劇人才輩出，題材緊扣本土情懷與寫實面貌，縱然多屬中小型製作，卻屢創口碑奇蹟，印證「小本」亦能「立大功」。今年本地票房按年回升四成，兩部港產片更錄得破億或近億佳績，足見只要故事動人，觀眾自會以戲票投下信任一票。

　　「全港戲院日」正是在此背景下應運而生，透過劃一低價門檻，鼓勵久違戲院的家庭與年輕觀眾重拾大銀幕體驗。文創專員表明若反應理想，考慮恆常舉辦。有業界聲音建議改為每月一次，此舉動用公帑數額必然倍增，必須審慎權衡。現時每次活動涉款約800萬至900萬元，若頻率過密，一來或令優惠常態化，削弱「限定日」的催谷效應；二來亦需向社會交代公帑是否用得其所。折衷而言，按季度舉辦或更為恰當，既能維持新鮮感與話題性，亦避免政府財政負擔過重，同時讓院商有足夠時間籌備具吸引力的片單配合。

　　更重要的是，公帑投入不應止於「補貼票價」。既然社會同意運用資源支持電影業，便應追求更大效應。業界不妨跳出框框，聯乘飲食、零售甚至主題公園等，將「戲院日」升級為「本地玩樂日」。例如推出包含戲票、餐飲券與景點優惠的「吃喝玩樂套票」，鼓勵市民觀影後續留消費，把一場電影的行程延伸為半日或一日的消閒體驗。如此一來，公帑不僅提振了影院入座率，更能涓滴惠及零售餐飲等周邊行業，真正做到「一石多鳥」，讓社會整體受惠。

辛正兒

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2026-04-16 02:00 HKT
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