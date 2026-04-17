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陶傑 - 美劇裏的社會學 | 油尖多士

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陶傑
35分鐘前
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時評 專欄
內容

　　今年奧斯卡影帝米高B佐敦，少年時曾出演一部電視劇《The Wire》（火線），被許多人盛讚為美國「最偉大」的電視劇，名氣卻遠不如其他火爆的流行劇如早期的《24反恐任務》、《人在江湖》、《絕命毒師》之類。

　　因為這部劇一反常態，劇情進展和完結，不以觀眾的感受是否爽快為目標，而是以編劇及監製大衛西蒙多年的罪案報道為主線，展現巴爾的摩這座城市沉浮的眾生相。

　　這種創作的野心，早已超越了娛樂至上的電視劇模式，而更接近文學作品，因此當年既沒有收穫商業成功，也沒有得到任何主流頒獎的青睞，但今日回看這部劇，對於美國人兩次選出特朗普當總統，大規模爆發BLM運動，上層階級利益固化、官僚系統的無情與僵化，底層的貧窮和崩壞，一切都在這部劇中早有詳盡展示。

　　欲了解今日的美國社會，尤其最嚴重的種族問題、濫用警力、毒品氾濫等，不須揹負巨額大學貸款修讀甚麼社會學，細賞這部劇，足夠入門。

　　新晉影帝米高B佐敦當年只有十五歲，在劇中飾演了一個小角色，雖然是街頭小混混，住在已經切斷水電的破屋裏，卻要同時照顧四五個小學生。而這些小孩很可能是被社會福利機構強制與父母分開，寧願跟着小毒販也好過入住寄宿家庭。

　　在21世紀初的巴爾的摩，底層社區的罪惡與絕望，完全不輸狄更斯筆下的倫敦貧民窟，但是編導極為克制，全無煽情，對此感到悲憫還是鄙夷，像所有偉大的作品，人物的正邪善惡往往界線模糊，各有各的無奈與宿命，作者不作評判，人心向背，全憑讀者自己定奪。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

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