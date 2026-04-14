陶傑 - 歷史冷門 | 油尖多士

今年熱門歷史古裝劇《太平年》，堪稱是自上個世紀九十年代《三國演義》以來，台詞妝造最為精緻的一部，實屬不易－－自「流量」興起十多年來，中國大陸的古裝劇演成偶像劇：不必講究古韻，更不必研究歷史，劇情只為戀愛追星服務，台詞穿越古今，服裝道具更加錯漏百出。



但《太平年》的難度更上一層，因為背景是中國史上最黑暗的亂世：五代十國。



在歷史教科書中，五代十國常常是輕輕跳過的一頁，也很少成為考試重點。同樣是亂世，漢末三國英雄輩出，又有《三國演義》小說加持，曹劉孫、諸葛亮的名字家喻戶曉，如果不是特別愛好歷史的人，五代十國幾乎數不出一個膾炙人口的名字。



五代十國大亂堪比地獄，不但皇帝多死於非命，饑荒頻發，百姓淪為軍隊或盜匪的口糧，《西遊記》描寫獅駝嶺：「骷髏若嶺，骸骨如林。人頭髮翽成氈片，人皮肉爛作泥塵。人筋纏在樹上，乾焦晃亮如銀」，靈感或來自於這段時期。



五代十國的亂局，是唐朝大崩壞的延續，歷史教科書的重點通常在唐朝的盛世，唐末的混亂，對大多數人而言是一片模糊。從這段歷史中擷取戲劇內容，難度當然在宮廷權力鬥爭之上，極考編劇和導演的功力。



《太平年》選取當時的吳越國切入，吳越國也是唐末節度使的藩鎮演化而來，國王姓錢。中國的《百家姓》以「趙錢孫李」開頭，即來源於此，由此引出這部劇中唯一熟悉的歷史名人，宋太祖趙匡胤。



宋朝因為武功乏善可陳，刻板印象而言，歷史地位不如漢唐，若對五代十國稍有了解，就不難明白唐宗宋祖相提並論，恰如其分。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑