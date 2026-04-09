黃麗君 - 香港要提供全方位旅遊體驗吸客 | 中環High Tea

香港旅遊業在今年復活節假期的表現如何？



各大報章有不同的標題，包括「6日假淨流出223萬港人、零售『淡靜』、入境客76萬、餐飲生意跌兩成、酒店多滿客」、「五日長假期酒店入住率多客滿、復活節訪港旅客按年增27.5%」、「外遊港人多達230萬、平民食肆生意慘淡、長假期訪港客57萬、帶旺高檔餐廳」、「清明假出入境、日均逾220萬人次增9%」、還有「逾61萬人次『玩到盡』返港、大橋口岸車龍長達5公里」。



上述這些標題反映不同媒體的報道重點略有不同，但綜合這些標題，我們也可以想像到復活節假期香港旅遊業表現的一些要點。



首先，最吸睛的當然是大量港人離港出遊，這個現象留港的市民都知道，因為連日來交通暢順，旺區不算太擠逼。第二是餐飲生意一般，同樣地本地人出外用膳時也不見食肆生意爆棚，亦自然有所體會。第三是酒店入住率客滿，這是可喜的消息，可見多了過夜客，這是香港旅遊業的命脈。



上述的現象之一是大量香港人離港外遊，但這是無可避免的事，香港旅遊界和政府要做的不是針對港人要留港消費，而是如何提升香港的吸引力，特別是提升高消費旅客來港旅遊的吸引力，才能為香港旅遊業帶來動力和活力。



值得業界注意的是甚麼？酒店業多滿客，雖然房價升了15%至20%，但大部分酒店入住率已滿，表現勝於去年的復活節假期。酒店客滿但消費未能同步上升，是離境的人遠超過入境旅客，來訪者填補不了香港市道的一大流失缺口。不過，也有業內人士稱，一些人均消費逾一千元的高級餐廳生意反而逆市上升，甚至有雙位數字的增長，這個現象便值得探討。



過夜客數字上升，高消費食肆營業額也上升，這是重要重要的資訊，也是香港旅遊業必須針對的客群。



香港旅遊業要全面復甦，要令旅遊業的收入成為本地穩固和紮實的經濟支柱，爭取更多過夜客、會留港多天並願意消費或高消費的訪客，是香港旅遊業重中之重的發展策略。香港旅遊業如何與政府合作，策略性地針對高消費的過夜客群必須成為重點。



政府大加力度推動盛事吸客是正確的方向，但是同樣重要的是在各方面的配套，包括酒店、食肆、消費品等方面是否能夠做出特色，尤其重要。



旅客現在強調旅遊體驗，香港推出優質的節目和相關的服務，特色的餐飲和消費品，並有針對性地向來訪旅客作出宣傳和介紹，必須是一個一站式的考慮。



有優質產品和服務，有新鮮的賣點，再加上針對性的宣傳推廣優質的訪客體驗，就是成功的方程式，這些環節一環扣一環，缺一不可。



要推動香港旅遊業的可持續發展，旅遊業界和政府都要以全方位、一站式體驗的思維去構思、落實如何宣傳香港獨特的旅遊品牌。若能成功，我們的旅遊業、餐飲業和零售業根本不需擔心港人外流，因為訪港客人帶來的經濟效益，可以遠高於外流港人留港可以創造的消費價值，這就是香港旅遊業需要努力的目標，也是香港旅遊業的未來所在！



黃麗君