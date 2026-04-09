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周顯 - 「秋官效應」有冇咁邪？ | 政政經經

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周顯
5小時前
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時評 專欄
內容

有一樁邪門的事：有一隻我認為很不錯的股票，名叫Okura Holdings（1655），在日本長崎做彈珠機（柏青哥）生意，市盈率只有2.4倍，並具有賭牌概念，誰知講了一次，發稿後當日恒指跌了892點。

乘升市再測試股價表現

　　雖然刊登當日的股價沒跌，翌日反升，但不忿氣，再寫。第二次刊登當日，又跌了479點。不過，在3月24日，久休多年的鄭少秋突然現身，發布生日感言，或許不是我或此股的問題，只是「秋官效應」而已。

　　雖然股價在跌市中保持堅挺，但乘着昨天大市暴力狂升，今天特別再提此股一次，作為玄學測試，看看是否真係咁邪。

　　復活節假，沒有出門，去了旺角女人街食飯公司，它和北角東寶小廚同樣是商業大廈內藏大牌檔格局，早就是生意滔滔的名店，奇怪的是它旁邊的泰國菜Tamarind，名不經傳，生意比它還火，五點幾已經排晒長龍，搵日一定要去試。

　　假期還去了幾次粵一樓，應該是近期最流行的高級飯堂吧？暫時未吃勻餐牌，葡國雞、釀鯪魚都好食。

周顯

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2026-04-08 02:00 HKT
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