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陶傑 - 德國的黃金 | 油尖多士

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陶傑
8小時前
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時評 專欄
內容

　　自去年起，美國與歐洲關係因格陵蘭島之爭迅速變質，再加上今年美以對伊朗開戰，德國多個政黨再次呼籲，要求將剩餘黃金從美國紐約運回，加強主權控制。

　　首先當然是近年黃金價格大漲（即使最近有所回落），而德國的黃金儲備高居全球第二，總量約3400噸左右，價值約4500億歐羅，卻有接近四成放在美國，12%放在英國，超過一半不在自己手裏，難怪德國人感到焦慮。

　　美國人不讀歷史，誤以為德國黃金起於納粹「贓款」，由美國保管天經地義，事實是德國今日的黃金，全是戰後重新積攢所得。

　　五十年代西德經濟重振，對美國出口大增，累積大量貿易順差，但當時面對蘇聯的威脅，尤其聯邦銀行總部位於法蘭克福，靠近東歐陣營邊境，出於安全考慮，決定將大部分黃金存放在「盡可能遠離蘇聯」的盟國，紐約當然被視為最安全的地點。

　　紐約聯邦儲備銀行的金庫建於1920年代，位於曼克頓地下約25米深處，建在曼克頓島基岩上，被稱為世界上最安全的金庫之一。但在荷里活九十年代猛片「虎膽龍威」中，這間銀行卻遭到盜賊組織入侵，電影中的大反派講一口帶德國腔的英語。

　　除德國外，其他歐洲國家早在第二次世界大戰期間便將黃金轉移到美國。但美國與歐洲的盟友關係並非一帆風順，法國從戴高樂起便不信任美國，也是戰後第一個向美國追回黃金的國家。2013年起，德國要求追回黃金的公眾壓力大增，公眾質疑黃金是否還存在，甚至早已「狸貓換太子」，因此德國聯邦銀行啟動「黃金回家」計劃，至今已有超過一半黃金回到了法蘭克福。

　　但特朗普上台，四處向盟國討錢，顯得氣急敗壞，又常常反口覆舌，美國政策之不穩定，致使陰謀論大盛：紐約地下保險庫到底是不是固若金湯？當然，德國聯邦銀行和政府都表示「並無正式計劃」取回黃金，否則，此時此刻提出要求，等於是和美國撕破臉皮。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

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