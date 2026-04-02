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周顯 - 「潤人」愚笨行為 | 政政經經

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周顯
2026-04-02 02:00 HKT
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時評 專欄
內容

在內地網絡中流行「潤」這個字，即英文「run」的音譯，意即中國人移民到外國，永不回國。

　　移民外國，當然是認為外國的月亮較圓，為了證明自己正確，他們的主觀意願是中國越衰越好，最好是中美大打一場，而中國打輸了，所以這些「潤人」在網上天天詆毀中國，有一個名詞叫「恨國黨」，這名詞除了「潤人」之外，也包括了很多活在本國的人。

　　當然，每個人都可有自己的思想、言論、行為自由，愛看中國衰也是自由之一。不消說，如果你活在中國，中國倒霉，你也一定倒霉，一旦打仗隨時連命也丟了。簡單點說，希望中國衰，還要當帶路黨，是自尋死路。

　　至於「潤走」了的人呢？只要讀過歷史的人都知道，兩國一旦開戰，其族裔必然倒霉，甚至有被關進集中營裏，例如當年美國就是如此對付日裔國民。

　　如果不打仗，只是中國衰弱呢？其實國弱，移民就越沒地位，國強，移民在外國也可昂首挺胸，簡單點說，中國好，對「潤人」只有好處，這好比和平分手之後，前任發達，自己多少都可撈點好處，唱衰前任，是最愚笨的行為。

周顯

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