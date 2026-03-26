周顯 - 長崎柏青哥家族傳承 | 政政經經

筆者不是經常在本欄講股票，周一寫了的Okura Holdings（1655），好巧不巧踫上中東危機，又是封鎖海峽，又是炸發電廠，波及港股大跌895點，幸好此股當日只微跌2.38%，翌日還倒升凸，昨日也延續其升勢，總算沒丟了面子。筆者之所以提起此股此事，皆因在周一當日，此股成交增加，不排除有讀者在《星島日報》或《頭條日報》看到本欄而買入。由於《頭條日報》是全港發行量和讀者人數最多的報紙，影響力很大，因此筆者也應負責跟進。



話說先前說了Okura Holdings（日文名應是「王蔵」）是長崎柏青哥（彈珠機）的霸主，而有機會問鼎其餘2個賭牌的地方包括長崎縣或和歌山縣，屆時王蔵可望分一杯羹。根據往績，公司在申請日本賭牌期間，股票通常會炒一炒。



Okura有心「做嘢」



此外，該公司在1984年由現取締役山本勝也的父親山本勝光所創辦，去年把股份轉進家族基金會，完成了家族傳承。而且該公司在上個月又完成配股，可見得這一間市值只有億幾銀的公司有心「做嘢」。



周顯