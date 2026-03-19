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周顯 - 納斯達克又一騙案 | 政政經經

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周顯
4小時前
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時評 專欄
內容

根據DeepSeek說法，遠東生物製藥科技於2000年上市，集資約8000萬元；上市4年累計通過配股、供股等集資14.4億港元。

　　該公司大股東叫蔡崇真，僅為中學學歷，宣稱畢業於福州大學企業管理系。他將無產權房屋包裝為64萬平方米新工廠用地，以248萬元收購的小藥廠虛構成核心資產，2004年因私印增值稅發票、逃稅、偽造公章，被福州警方拘捕，當日公司股價大跌92.4%。公司於2004年申請清盤，2008年重組成功，已與蔡崇真沒有關係。

　　以上是公開資料，但後面發生的事居然更精彩。蔡崇真逃跑無蹤，後來居然拿到瓦努阿圖和湯加的護照，改了名字，用親人的名義，以假產權證抵押，向某內地金融公司借了3億元，當然沒有還款。

　　不過，對於這間金融公司而言，這筆錢只是濕濕碎，皆因其董事長已於幾年前執行了死刑，一切證據煙消雲散了。

　　根據線人最新情報，日前此人也是以親人名義控股的一間公司，在納斯達克申請IPO，我看了相關報道，忍不住大笑：呢條友真係有辦法！

周顯

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