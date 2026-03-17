Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑 - 容不下的善意 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶傑
2小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　一個美國修車工花23美元在中國淘寶買了一件極力子的部件，不但讚不絕口，還拍片上網，深有感觸，只因為這間中國網店附送了他一對工作手套。

　　短片中的修理工年約60，自稱成長於70年代，滿臉虯髯，是典型的美國「紅脖子」形象。他從不相信中國製造，直至用100美元在美國實體店買了同樣的機械部件，而不久即報廢的經驗，才不得不「轉軚」。

　　但真正觸動他的不是「淘寶貨」的品質，而是商家的小小善意－－他起初半開玩笑地以為包裝盒內的手套，可能是裝箱的工人決定劈炮唔撈，隨手丟棄的破爛貨，卻驚喜地發現是一雙全新而耐用的手套，可見商家在發貨時曾想到，訂購這種汽車零件，必然是做辛苦工的人，需要一對手套。

　　此一發現，令他想起曾經的美國－－店家的小小善意是社會常態：修車店往往免費為客人換偈油，視之為舉手之勞；夜間打烊之後，會將打氣喉留在門外，為夜間司機提供方便；買半打糕點，也會獲贈一二件新口味的甜點，純粹只是為了讓顧客開心一下，若因此有回頭客便是錦上添花。

　　他感歎曾經美國的商業社會容得下人情味，而非錙銖必較。殘酷的競爭和精算的思維，將一切善意都視為多餘，徹底剪除，絕不會放過多收費、重複收費、持續收費的機會，譬如訂閱、保修、強制的「套餐服務」，咖啡店以中杯代小杯，不惜造成大量浪費。

　　這名修理工不是甚麼學者，也沒有聽信甚麼理論，但對於全球化資本主義的弊端，尤其在美國所造成的極端，洞若觀火。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

最Hit
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
2026-03-15 17:35 HKT
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
02:14
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客拋出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
突發
12小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
2026-03-15 15:31 HKT
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
01:23
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
社會
18小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-15 12:59 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
2026-03-15 18:02 HKT
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
01:22
伊朗局勢 | 特朗普指盼中方協助開放霍爾木茲海峽 外交部：再次呼籲各方立即停火
大國外交
19小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
18小時前
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
2026-03-15 10:00 HKT
更多文章
陶傑 - 社交媒體禁令 | 油尖多士
　　繼澳洲政府之後，英國也打算出台禁令：禁止16歲以下少兒使用社交媒體，包括人工智能對話軟件－－馬斯克旗下的人工智能Grok可以生成色情圖片，成眾矢之的。 　　社交媒體席捲全球，演化成個人資訊的巨型數據庫，造就Facebook、推特等科技大鱷的崛起，更由於對於個人化數據，甚至是私隱，譬如年齡、性別、種族、工作收入、興趣愛好等準確掌握，可以輕易「對症下藥」，實現商業化的完美收割。 　　除
2026-03-13 02:00 HKT
油尖多士