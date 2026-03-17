陶傑 - 容不下的善意 | 油尖多士
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一個美國修車工花23美元在中國淘寶買了一件極力子的部件，不但讚不絕口，還拍片上網，深有感觸，只因為這間中國網店附送了他一對工作手套。
短片中的修理工年約60，自稱成長於70年代，滿臉虯髯，是典型的美國「紅脖子」形象。他從不相信中國製造，直至用100美元在美國實體店買了同樣的機械部件，而不久即報廢的經驗，才不得不「轉軚」。
但真正觸動他的不是「淘寶貨」的品質，而是商家的小小善意－－他起初半開玩笑地以為包裝盒內的手套，可能是裝箱的工人決定劈炮唔撈，隨手丟棄的破爛貨，卻驚喜地發現是一雙全新而耐用的手套，可見商家在發貨時曾想到，訂購這種汽車零件，必然是做辛苦工的人，需要一對手套。
此一發現，令他想起曾經的美國－－店家的小小善意是社會常態：修車店往往免費為客人換偈油，視之為舉手之勞；夜間打烊之後，會將打氣喉留在門外，為夜間司機提供方便；買半打糕點，也會獲贈一二件新口味的甜點，純粹只是為了讓顧客開心一下，若因此有回頭客便是錦上添花。
他感歎曾經美國的商業社會容得下人情味，而非錙銖必較。殘酷的競爭和精算的思維，將一切善意都視為多餘，徹底剪除，絕不會放過多收費、重複收費、持續收費的機會，譬如訂閱、保修、強制的「套餐服務」，咖啡店以中杯代小杯，不惜造成大量浪費。
這名修理工不是甚麼學者，也沒有聽信甚麼理論，但對於全球化資本主義的弊端，尤其在美國所造成的極端，洞若觀火。
前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑
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