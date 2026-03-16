周顯 - 懷念《肉食中環》 | 政政經經

十幾年前，《壹週刊》的區嘉儀（Freda）找我寫專欄，我婉拒了，但答應她，如果有一天，淪落到要寫專欄，一定會找她。



誰知一語成讖，沒幾年，果然要寫專欄了，不得已，唯有在《壹週Plus》的財經版開專欄。要知道，我向來寫不同的專欄，採用不同的筆法與風格以免混淆，那麼，在《壹週Plus》的專欄，寫些甚麼好呢？



於是我把專欄的名字叫《肉食中環》，打算一邊講美食，一邊講中環人的情色關係，一邊講財經。



亂寫反獲最多忠實讀者



誰知寫下來，財經的資訊都給了其他傳媒，心想《壹週Plus》是網媒，影響該沒那麼大吧（注意是十幾年前）？於是，幾乎篇篇都是寫男女關係仲鹹鹹哋，為了保持在財經版的形象，臨尾隨便寫一隻股票，但只有股票數字，沒有任何分析，煞是奇怪。



於是，寫着寫着便寫了七八年，寫到壹傳媒倒閉，沒了，以為世上再沒此事。誰知道，這幾年，發現我最多讀者的專欄，而且是最忠實的讀者，居然就是這個最不重視的亂寫。人生奇妙，又添一樁。



周顯