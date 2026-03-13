陶傑 - 社交媒體禁令 | 油尖多士

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑
5小時前
　　繼澳洲政府之後，英國也打算出台禁令：禁止16歲以下少兒使用社交媒體，包括人工智能對話軟件－－馬斯克旗下的人工智能Grok可以生成色情圖片，成眾矢之的。

　　社交媒體席捲全球，演化成個人資訊的巨型數據庫，造就Facebook、推特等科技大鱷的崛起，更由於對於個人化數據，甚至是私隱，譬如年齡、性別、種族、工作收入、興趣愛好等準確掌握，可以輕易「對症下藥」，實現商業化的完美收割。

　　除一般商業用途外，社交媒體之便利，也吸引大量詐騙、色情，網絡病毒等，造成網絡罪案的鋪天蓋地，相比之下，更大的隱憂卻是青少年的心理健康問題。

　　社交媒體自2000年代中期問世以來，已歷經兩代，Facebook之第一代平台已經為新世代所拋棄，即使同為網民，父母與兒女也已產生代際隔閡，父母一輩必然不如兒女精通社交媒體的技術與語言，正如英國電視劇「混沌少年時」的描述，警探完全看不懂中學生在社交媒體上的對話，需要兒子為他翻譯，學生所使用的表情符號以及字母縮寫，有如江湖黑話一般，將成年人完全排除在自己的社交圈外。

　　故此，針對年輕人的交友和色情網站之運作，父母往往不得而知，也無從防範。青少年因為社交媒體而導致焦慮、抑鬱、精神渙散，無法長時間集中，以及現實生活中的社交恐懼，已經是普遍現象。青少年越有情緒問題，越容易排斥父母或教師的介入，更沉溺於社交媒體的包圍，形成惡性循環。就今日趨勢所見，社交媒體禁令有嫌遲到，只算是亡羊補牢。

　　為何遲遲不禁，可能是由於流行的社交媒體多為美國科技公司，尤其是正值美國與西方多國關係緊張之際。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

