Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯 - 開黃腔要講實力 | 政政經經

政政經經
政政經經
周顯
4小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

費玉清的表演十分精彩，據說當年某位政治人物出事，都是因為他的老婆一定要睇埋費玉清先走，因而誤了大事。

　　我沒看過費玉清在現場表演，但短片卻看了不少，他最大的特色是開黃腔，大講色情笑話，很懂搞氣氛。問題在於，為甚麼他開黃腔，市場接受，其他人做同樣的事情，就是咸濕呢？

　　原因很簡單，費玉清靚仔又有才華，而且作風端正，所以大家很接受他做些不文的事。低一層次的是當年的黃霑，有才華，作風普通，也不靚仔，他的《不文集》是經典，但其他人也可接受。

　　再往下走就是尹光，雖然也大受歡迎，但走不了女人市場，而且高端的人也不接受。

　　所以，周潤發、劉德華可以拍王晶的《精裝追女仔》，曾志偉等7人拍《七擒七縱七色狼》，市場就不接受了。王菀之在電影說劉德華追她是浪漫，阿Bob追她就是痴漢，這原理是相同的。

　　可惜的是，費玉清已退休不知去向，現在想找出一個同樣鎮到場，唱歌兼能言善道開黃腔的兼英俊的藝人，已經找不到了。

周顯

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
王炸姐直播時突然表示頭痛不適。
00:35
隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
即時中國
9小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
17小時前
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
18小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤
即時國際
11小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
10小時前
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
影視圈
13小時前
美聯社
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
57分鐘前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
14小時前
更多文章
周顯 - 生意好不應開分店 | 政政經經
話說視后唐詩詠（Natalie）在與TVB約滿後，去了日本學整麵包，2024年10月在銅鑼灣波斯富街開設日式吐司專門店33Cubread，開業初期更請了日本知名烘焙職兼前藝人川島善行監修，馬上成為人氣店，大排長龍。 　　於是唐詩詠乘勝追擊，逆市連環擴張，先後在中環及沙田開分店。然而，生意居然逆轉，據報現時麵包店每日的營業額僅4位數字，連基本開支都未足夠。 繼續排長龍反可宣傳 　　
2026-03-09 02:00 HKT
政政經經