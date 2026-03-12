辛正兒 - 以藍天為畫布 說好香港故事 | 社論

國泰航空繼去年底推出好評如潮的「空中畫廊」後，近日再與西九文化區管理局合作，推出全新藝術塗裝客機「香港精神號—八十周年紀念版」。此舉不僅是為慶祝國泰成立八十周年獻上一份別出心裁的賀禮，更是將香港的藝術創意、科技實力與文化底蘊，以一種極具視覺衝擊力的方式，向世界進行了一次華麗的展示。這種跨界合作，為企業如何支持本地文化創意產業、如何參與「說好香港故事」，樹立了一個值得借鏡的典範。



新「香港精神號」的亮點，在於其機身塗裝並非簡單的圖案複製，而是源自香港跨媒體藝術家黃宏達的創新之作。藝術家透過向自己發明的全球首位人工智能水墨藝術家「A.I. Gemini」提供地理數據，再由機械人繪製出深淺不一的彩色水墨，將香港從高空俯瞰的獨特風景與多元底蘊濃縮於機身之上。這項創作本身，就是一次科技與藝術的完美融合，既保留了傳統水墨的意境，又展現了人工智能時代的創新可能，深刻詮釋了香港作為國際創新科技樞紐的潛力。



從「空中畫廊」到今天的「藝術塗裝客機」，國泰航空展現了支持本地藝術的誠意與創意。去年底在候機室和機艙內展示年輕藝術家的作品，已為旅途增添文化氣息；今回更上一層樓，直接將整架客機化身為「翱翔天際的畫布」，其傳播效應無疑更巨大、更直接。這架滿載藝術氣息的「香港精神號」將飛往全球不同角落，每一次的起降，都是一場流動的藝術展覽，讓世界各地的旅客在未有踏足香港之前，便能先感受到這座城市的創新活力與文化色彩。



西九文化區作為香港重要的文化建設，與國泰這個國際知名的航空公司合作，可謂相得益彰。西九提供頂尖的藝術資源與策展視野，國泰則提供通往世界的廣闊網絡。正如西九文化區管理局董事局主席陳智思所言，這次合作體現了文化界與航空界的互補優勢。這種強強聯手，不僅能將本地藝術家的創意精神帶到全球，更能有效鞏固香港作為中外文化交流中心的地位，將香港打造成更受歡迎的文創旅遊目的地。



企業支持藝術，不應僅止於贊助，更應思考如何利用自身的平台與優勢，讓藝術產生更廣泛的社會影響力。國泰航空的「香港精神號」無疑是一次成功的示範。它以藍天為畫布，以飛機為載體，將香港的「軟實力」帶到全世界。我們期待未來能有更多企業仿效這種創新模式，積極支持本地文化藝術發展，讓香港的創意之花，在世界各地絢麗綻放。這架翱翔天際的「香港精神號」，正正象徵着香港擁抱創新、迎向未來的決心，以及作為國際文化交流平台的無限可能。



辛正兒