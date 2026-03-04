辛正兒 - 高球盛事再臨香江 體育經濟雙星輝映 | 社論

LIV Golf香港站賽事本周在粉嶺高爾夫球場隆重登場，總獎金高達3000萬美元，成為本港體壇史上最高獎金的體育盛事。一眾國際頂級球手雲集香江，全球球迷目光聚焦於此，不僅為香港帶來一場精彩絕倫的高球盛宴，更彰顯了香港舉辦國際頂尖體育賽事的非凡實力。



從球手們的訪問中，我們看到了他們對粉嶺球場的高度評價。澳洲隊隊長甘馬倫史密夫直言香港賽場令他感到舒適自在，西班牙名將拉姆讚賞球洞的多元化和策略性，新秀艾維斯史麥利更表示要在這個需要運用策略的場地上好好思考開球策略。這些國際級球手的正面評價，正是香港體育設施和辦賽能力的最佳背書，讓世界透過高球運動重新認識香港的獨特魅力。



體育盛事從來不止於競技本身，更是帶動旅遊、餐飲、酒店等相關行業的重要引擎。大批高端球迷隨賽事來港，他們攜同家人，體驗香港的交通、住宿、飲食以至主題公園等多元化服務，形成「體育+旅遊」的良性循環。這種經濟效益不僅體現在即時的消費數字上，更在於建立香港作為國際旅遊目的地的長遠品牌價值。



更值得讚賞的是，香港哥爾夫球會展現了卓越的「好客之道」，安排球手參訪文化設施。這些國際球手變身成為香港的「民間大使」，透過他們的社交媒體和訪問，向全球觀眾傳遞香港的活力與熱情。這種軟性文化輸出的效果，遠比任何官方宣傳來得自然且深入人心。



LIV Golf香港站的成功舉辦，再次證明國際體育盛事對香港的重大正面功能。它不僅提升了香港的國際形象，更促進了經濟發展，加深了文化交流。我們期待社會各界，尤其是商界，能夠更加積極地支持各體育總會，攜手在香港創辦更多國際體育盛事，讓這顆東方之珠在國際體壇上持續發光發熱，實現體育精神與城市發展的雙贏局面。



辛正兒