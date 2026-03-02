周顯 - 香港醫療唔憂做 | 政政經經

我和拍檔搞的醫療人工智能（AI）項目0xmd，其中一個未來主要發展項目，當然是AI Agent，例如為用戶選擇醫生或醫院，甚至是代為約定就診時間，先把病歷資料發給對方參考等前期工作。



但這遇上了一個困難，就是香港醫生生意太好，根本不愁工作，所以對於和我們合作興趣不大，因此我們需要更大的努力和熱情，去完成這項任務。



其實我也有朋友搞過網上問診，讓海南島人民去諮詢香港醫生，也是由於香港醫生唔憂做，所以這個本來以為大有可為的生意，也不太成功。



醫生生意好不愁工作



簡單點說，中國市場十分「卷」，連帶香港市場也「卷」起來，但是香港的醫療市場是完全不「卷」，是賣方市場，「皇帝女唔憂嫁」，客戶求醫生，非醫生求客戶。所以說，「卷」有「卷」的好，不「卷」也有不「卷」的好，這要視乎你從哪個觀點角度去看。



相比起我們的另一市場巴西，由於當地醫生就業不易，同時在一些地方如貧民窟則醫療不足，即一頭冷另一頭熱，我們的醫療AI也就大有可為了。



周顯