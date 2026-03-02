Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯 - 香港醫療唔憂做 | 政政經經

政政經經
政政經經
周顯
6小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

我和拍檔搞的醫療人工智能（AI）項目0xmd，其中一個未來主要發展項目，當然是AI Agent，例如為用戶選擇醫生或醫院，甚至是代為約定就診時間，先把病歷資料發給對方參考等前期工作。

　　但這遇上了一個困難，就是香港醫生生意太好，根本不愁工作，所以對於和我們合作興趣不大，因此我們需要更大的努力和熱情，去完成這項任務。

　　其實我也有朋友搞過網上問診，讓海南島人民去諮詢香港醫生，也是由於香港醫生唔憂做，所以這個本來以為大有可為的生意，也不太成功。

醫生生意好不愁工作

　　簡單點說，中國市場十分「卷」，連帶香港市場也「卷」起來，但是香港的醫療市場是完全不「卷」，是賣方市場，「皇帝女唔憂嫁」，客戶求醫生，非醫生求客戶。所以說，「卷」有「卷」的好，不「卷」也有不「卷」的好，這要視乎你從哪個觀點角度去看。

　　相比起我們的另一市場巴西，由於當地醫生就業不易，同時在一些地方如貧民窟則醫療不足，即一頭冷另一頭熱，我們的醫療AI也就大有可為了。

周顯

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱傳伊朗前總統內賈德遇襲身亡 美中央司令部指美軍3死5傷︱不斷更新
即時國際
9小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
17小時前
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
15小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
23小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
14小時前
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
13小時前
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
影視圈
10小時前
練馬師蘇偉賢（左）、騎師田泰安（中）以及「昇瀧駒」馬主等26人滯留杜拜。香港賽馬會
伊朗局勢︱馬會26人滯留杜拜 包括「昇瀧駒」馬主、騎師田泰安及練馬師蘇偉賢等
社會
10小時前
更多文章
周顯 - 保薦人絕境求生 | 政政經經
早前本港證監會及港交所（388）致函IPO保薦人，表達對近期新上市申請質素下降以及當中出現的某些不合格行為的監管關切，包括上市文件草擬質素欠佳、未能回應監管機構的意見，以及IPO安排人的人員無法及時聯繫。 　　箇中原因其實很簡單，2025年一共有43位保薦人參與了117宗港股IPO上市，其中中資佔了大約7成，其餘大部分都由外資大行包辦，有19間券商僅參與1至2宗IPO，三分二不但沒有IPO，
2026-02-26 02:00 HKT
政政經經