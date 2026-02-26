周顯 - 保薦人絕境求生 | 政政經經

早前本港證監會及港交所（388）致函IPO保薦人，表達對近期新上市申請質素下降以及當中出現的某些不合格行為的監管關切，包括上市文件草擬質素欠佳、未能回應監管機構的意見，以及IPO安排人的人員無法及時聯繫。



箇中原因其實很簡單，2025年一共有43位保薦人參與了117宗港股IPO上市，其中中資佔了大約7成，其餘大部分都由外資大行包辦，有19間券商僅參與1至2宗IPO，三分二不但沒有IPO，也沒有參與併購。



因為大行生意太好，工作量太大，當然沒空應付證監會和交易所，所以也就難怪他們的保薦人「無法及時聯繫」。



細行「呃呃騙騙」搵生意



至於細行由於無生意，咪惟有「呃呃騙騙」，把那些僅僅合資格，明知會被會方「彈鐘」，根本上不了市的公司照樣遞表，目的就是向申請者開刀，賺它們幾十萬元，上來上去都上不了市，但又可以一直收錢，說到底，這是生意不好，絕境求生的法門，而受害者就是被呃搞上市的公司！



周顯