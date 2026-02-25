辛正兒 - 郊野承載力臨考驗 智慧管理刻不容緩 | 社論

農曆新年期間，西貢東郊野公園人滿為患，數百帳篷遍布沙灘的景象，不僅對生態環境構成壓力，也讓本地市民的遊憩體驗大打折扣。漁護署表示正研究在熱門景點引入預約或收費制度，並計劃下半年諮詢立法會。此舉反映當局正視問題，但面對日益蓬勃的「深度遊」趨勢，香港需要的不僅是頭痛醫頭的措施，而是一份融合創意科技與完善配套的智能綠色藍圖。



新春出現的擠擁現象，曝露了現有管理模式滯後。署方雖加強巡查，截至昨日僅就32宗個案執法，相對於龐大的人流，猶如杯水車薪。由於遊人太多，生態環境耐受限度受到挑戰，設施受損以至旅客之間的相互干擾，都影響興致，亦令人擔心郊野環境和生態的承載力。當局必須盡快開展全面研究，為不同生態敏感度的區域設定科學的訪客上限，這是所有管理措施的基礎。



要長遠解決問題，必須借助科技力量，提升管理效能。漁護署過往曾試驗以紅外線傳感器收集訪客數據，並探討以視頻分析技術偵測山火。這些探索值得肯定，但步伐應邁得更大。建議當局參考「TrailGuard」等創新概念，利用無人機配備人工智能及熱成像鏡頭進行恆常巡邏，既能實時監測人流熱點、計算營地使用率，亦可有效偵測非法生火、定位迷途露營者，將搜救時間從數天縮短至數小時。建立一個集監測、預警、執法於一身的自動化管理系統，既可減少對人手的無限依賴，也能為遊客提供更即時的安全保障。



然而，科技只是工具，完善的管理藍圖才是核心。這份藍圖應包含分級管理思維。當局可參考國際經驗，按生態敏感度將郊野公園劃分區域。例如，核心生態保育區嚴格限制進入；熱門康樂區則可引入預約及收費制度。收費並非為設立關卡，而是「用者自付」原則的體現，所收費用應用於提升設施質素，如增設智能洗手間、改善接駁交通、加強垃圾清理等，從而形成可持續發展的財政模式。同時，針對旅客的宣傳教育亦須升級，透過社交媒體、旅客服務中心等渠道，廣泛傳播「無痕山林」的露營禮儀，將「垃圾自己帶走」的意識植根人心。



香港郊野美景是珍貴的公共資源，也是吸引全球旅客的綠色名片。面對新興的旅遊模式，政府必須以更具前瞻性的眼光，結合科學研究、創新科技與完善配套，繪製出一幅既能保護生態、又能提升體驗的智慧郊野管理藍圖。惟有如此，才能讓香港的山水得以永續，真正做到「樂而忘返，念念不忘，一來再來」。



辛正兒