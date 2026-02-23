Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 消減AI幻覺 須靠人守門 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
11小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　本港首個AI大語言模型「港話通」面世兩個多月，錄得逾70萬用戶，成績令人鼓舞。創科局局長孫東在回應該模型初期出現的「AI幻覺」時，承認問題，指團隊已修復，並強調在容錯環境中孕育「香港製造」產品的重要性。這番回應務實，亦揭示了人類社會邁向AI時代必須正視的兩個核心命題：如何確保AI可靠，以及如何在AI浪潮中守護並激發人類獨有的創造力。

　　AI幻覺的存在，證明無論技術如何演進，機器的「認知」與人類的理解本質上仍有天壤之別。AI的運作是基於海量數據的概率預測，它追求的是「最流暢的文本」而非「最正確的事實」。這決定了AI生成的內容，無論在醫療、法律、學術還是新聞報道等領域，都只能作為一種輔助，而非最終的權威。

　　因此，各領域使用AI雖成大勢，但必須建立一道堅固的防線：AI生成的成品，須經過嚴謹驗證。這道防線依靠雙重保障：一是利用更先進的AI驗證及審核工具，作高效率的初步篩選，如透過「檢索增強生成」（RAG）架構確保答案有據可查，或利用「AIQualityKit」等工具作引文分析；但其二，亦是更為關鍵的，是「守門」責任須落在人的肩上。人類的專業判斷、常識、倫理考量以及對細微語境的洞察，是機器無法取代的「最後一公里」。孫東局長所言的「容錯」環境，其前提正是我們有能力、也有意識去「糾錯」。一個只會容錯而不懂糾錯的社會，無法誕生值得信賴的AI產品。

　　更深一層看，AI普及還帶來了一個隱性挑戰：創意的同質化。當更多人依靠AI生成文章、圖像、分析報告，甚至短片時，一個令人憂慮的現象浮現－－無論是文字的風格、論證的邏輯，還是視覺的呈現，開始呈現一種「AI模式」，千篇一律，缺乏驚喜。這是因為AI本質是「模仿」與「歸納」，它擅長產出「最常見」的答案，而非「最獨特」的靈感。

　　這凸顯一個悖論：AI協助人們更高效地完成工作的同時，也提出了一個新課題－－我們須激發出更大的創意，才能不被AI生成品的模式化思維所淹沒。若我們只是被動地接受和組合AI的產出，人類的整體創造力恐將面臨停滯甚至倒退的風險。真正的創意，源於對生活的獨特感悟、跨界的聯想、情感的共鳴，以及對未知的勇氣，這些都是AI按既有數據的「接龍」遊戲所無法觸及的領域。我們要將AI視為激發靈感的「跳板」，而非取代思考的「終點」；是在其提供的平庸選項之上，追尋更卓越、更動人的表達。

　　總觀而言，「港話通」的推出及其初期遇到的「幻覺」問題，正是整個AI時代的縮影。它提醒我們，在擁抱技術帶來的便利與潛力時，須保持清醒的頭腦和批判性的思維。人們既要善用工具，建立「人機協作」的嚴謹校驗流程，確保資訊真確無誤；在此過程中，要不斷反思和強化自身作為「人」的獨特價值－－那不可被演算法複製的洞察力、創造力與判斷力。惟有如此，香港才能在這個容錯、試錯的大環境中，不僅培育出出色的「香港製造」AI產品，更能培育出能夠駕馭AI、超越AI的下一代。

辛正兒

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
22小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
19小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
4小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
23小時前
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
5小時前
財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切
政情
5小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 關焯照：15%押注Alphabet｜百萬倉
擁100萬資金買股好過買樓 關焯照看好銀行及地產股 15%押注一隻AI股｜百萬倉
投資理財
7小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
17小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
更多文章
辛正兒 - 行動加上KPI 「十五五」須實幹 | 社論
　　國家「十五五」規劃為香港描繪了從「超級聯繫人」到「制度型開放試驗田」的藍圖。這不僅是願景，更是行動令。然而，藍圖要落地，關鍵在實幹。當前，香港社會對融入國家發展大局已形成廣泛共識，各界必須從「多說、多宣傳、多倡議」的務虛層面，轉向「定計劃、列指標、見實效」的務實層面。唯有將國家戰略轉化為具體的行動計劃，融入政府施政、商業決策乃至個人規劃，並以結果為目標狠抓落實，香港才能盡所長，服務國家所需。
2026-02-20 02:00 HKT
頭條社論