辛正兒 - 消減AI幻覺 須靠人守門 | 社論

本港首個AI大語言模型「港話通」面世兩個多月，錄得逾70萬用戶，成績令人鼓舞。創科局局長孫東在回應該模型初期出現的「AI幻覺」時，承認問題，指團隊已修復，並強調在容錯環境中孕育「香港製造」產品的重要性。這番回應務實，亦揭示了人類社會邁向AI時代必須正視的兩個核心命題：如何確保AI可靠，以及如何在AI浪潮中守護並激發人類獨有的創造力。



AI幻覺的存在，證明無論技術如何演進，機器的「認知」與人類的理解本質上仍有天壤之別。AI的運作是基於海量數據的概率預測，它追求的是「最流暢的文本」而非「最正確的事實」。這決定了AI生成的內容，無論在醫療、法律、學術還是新聞報道等領域，都只能作為一種輔助，而非最終的權威。



因此，各領域使用AI雖成大勢，但必須建立一道堅固的防線：AI生成的成品，須經過嚴謹驗證。這道防線依靠雙重保障：一是利用更先進的AI驗證及審核工具，作高效率的初步篩選，如透過「檢索增強生成」（RAG）架構確保答案有據可查，或利用「AIQualityKit」等工具作引文分析；但其二，亦是更為關鍵的，是「守門」責任須落在人的肩上。人類的專業判斷、常識、倫理考量以及對細微語境的洞察，是機器無法取代的「最後一公里」。孫東局長所言的「容錯」環境，其前提正是我們有能力、也有意識去「糾錯」。一個只會容錯而不懂糾錯的社會，無法誕生值得信賴的AI產品。



更深一層看，AI普及還帶來了一個隱性挑戰：創意的同質化。當更多人依靠AI生成文章、圖像、分析報告，甚至短片時，一個令人憂慮的現象浮現－－無論是文字的風格、論證的邏輯，還是視覺的呈現，開始呈現一種「AI模式」，千篇一律，缺乏驚喜。這是因為AI本質是「模仿」與「歸納」，它擅長產出「最常見」的答案，而非「最獨特」的靈感。



這凸顯一個悖論：AI協助人們更高效地完成工作的同時，也提出了一個新課題－－我們須激發出更大的創意，才能不被AI生成品的模式化思維所淹沒。若我們只是被動地接受和組合AI的產出，人類的整體創造力恐將面臨停滯甚至倒退的風險。真正的創意，源於對生活的獨特感悟、跨界的聯想、情感的共鳴，以及對未知的勇氣，這些都是AI按既有數據的「接龍」遊戲所無法觸及的領域。我們要將AI視為激發靈感的「跳板」，而非取代思考的「終點」；是在其提供的平庸選項之上，追尋更卓越、更動人的表達。



總觀而言，「港話通」的推出及其初期遇到的「幻覺」問題，正是整個AI時代的縮影。它提醒我們，在擁抱技術帶來的便利與潛力時，須保持清醒的頭腦和批判性的思維。人們既要善用工具，建立「人機協作」的嚴謹校驗流程，確保資訊真確無誤；在此過程中，要不斷反思和強化自身作為「人」的獨特價值－－那不可被演算法複製的洞察力、創造力與判斷力。惟有如此，香港才能在這個容錯、試錯的大環境中，不僅培育出出色的「香港製造」AI產品，更能培育出能夠駕馭AI、超越AI的下一代。



辛正兒