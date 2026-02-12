陶傑 - 許願池收費 | 油尖多士

意大利羅馬許願池實施收費：遊客須付2歐羅入場費，才可以打卡拍照，擲硬幣許願，本地人則依然免費。



羅馬固然遍布名勝，但治安不靖，遊客早就受過告誡，不但財不可露眼，而且須配備隨身腰包，重要證件和現金跟身；背囊都揹在胸前，防人之心可見一斑。過去在羅馬街頭「搵食」者，主要是吉普賽人，近年隨着歐盟的難民政策，又混雜了更多不同族裔，所謂「文化多元」，今日羅馬的許願池，對照1954年美國電影《羅馬之戀》（Three Coins in The Fountain）之取景，還保留了多少原汁原味，也可以作文化比較的課題。



羅馬許願池之所以名聲大噪，主要得自荷李活電影的傳播，尤其電影《羅馬之戀》，直接以許願池入題，講3個美國白領OL遊歐洲，人美景靚，對愛情生憧憬。雖然是愛情喜劇，實際上卻展示了戰後的意大利經濟凋敝，生活貧困，在美國人面前不免卑躬屈膝；普通一個美國OL，在意大利用美金，就可以過得像貴族，還和王子約會；在歐洲取景，對當時的美國人而言簡直價廉物美。



美國遊客受荷李活電影影響，甚至引為「集體回憶」，對許願池收費政策十分失望，但意大利人反唇相譏：「如果許願池換在紐約，入場費可能要100美元。」歐洲人對美國人之印象，無論是過去電影中揮金如土的大爺，還是今日不斷催促北約交錢，以關稅作懲罰的特朗普，都粗俗傲慢，開口離不開錢。新仇舊恨加在一起，難免要說幾句氣話。



但歐洲多年坐吃老本，高舉福利主義，尤其是意大利，既無新的產業經濟，羅馬政府只能將旅遊名勝打掃乾淨，至於各處境點之間的髒亂差，無心亦無力整治，2歐羅的入場費固然相宜，但如果前往許願池之道路整潔，交通暢順，安全無憂，收費20歐羅也有大把人捧場。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑