辛正兒 - 夜經濟重燃活力 關鍵在敢於創新 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
5小時前
時評 專欄
　　昂坪360宣布將於今年暑假推出「夜間纜車」，並注入霓虹燈等香港特色元素，此舉不僅是一項慶祝活動，更是為本港疲不能興的夜經濟投下一顆試金石。這項創新嘗試，恰好切中了當前香港夜間消費市場的三大關鍵課題，值得各界深思與借鏡。

　　首先，此舉直指「夜間活動必須有新意」的核心。疫後社會出現龐大的「晚上宅族」，傳統的飲食購物已難以激發其外出意欲。昂坪360將纜車體驗從日間延伸至夜晚，讓旅客於高空俯瞰機場、大橋與大佛的獨特夜景，結合燈光藝術與現場表演，正是創造了一種不可替代的「體驗式消費」。這證明，惟有跳出固有框架，提供具創意、有主題的沉浸式體驗，才能將市民從家中吸引出來。各行各業若想重振夜經濟這個市場，必須首先在「創意」與「特色」上苦下工夫。

　　其次，此計劃反映出本地業界正面對「超越地域的競爭」。如今港人不僅在周末北上消費，更將假期用於前往東南亞旅遊，這意味着本地商戶的競爭對手，已是深圳性價比高的商場、曼谷充滿活力的夜市，以至日圓貶值令日本遊變得十分吸引。競爭維度已從價格，全面提升至「體驗的獨特性」、「服務的質素」與「活動的吸引力」。昂坪360以世界級夜景和香港文化符號（霓虹燈）包裝產品，正是在強化其本地獨有的賣點，以此與其他旅遊目的地區隔。這啟示各行各業，提升自身品質與創意，是應對外部競爭的不二法門。

　　最後，振興夜經濟需要「業界集體勇敢嘗試」。夜經濟的復甦不能單靠政府呼籲或零散活動，而需各行各業共同營造氛圍。昂坪360的嘗試，不論成功與否，其勇於開拓新時段、設計新產品的態度，已踏出重要一步。零售、餐飲、文化藝術等領域同樣需要思考：如何在夜間提供有別於白天的體驗？能否聯動周邊商戶創造協同效應？夜經濟的建設如同編織一張網絡，需要更多節點（商戶）主動亮起，才能形成璀璨的夜間圖景。

　　各行業與其慨歎市道低迷或北上消費分流，不如積極轉型，將挑戰視為升級的契機。惟有業界齊心協力，以創新思維點亮夜間的魅力，香港的夜晚才能重現應有的活力與光芒。

