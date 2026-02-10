Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 報道揭內地黑酒店偷拍 北上遊玩須靠科技自保 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
1小時前
時評 專欄
　　近日英國廣播公司（BBC）一項調查揭露，中國內地至少有180間酒店被犯罪集團安裝針孔攝像頭，偷拍住客私密行為，影片更在網絡黑市販賣及直播。事件中，有港人與女友在深圳酒店遭偷拍，其後竟在網上色情平台發現自己成為「主角」，反映問題已嚴重威脅個人私隱與安全。這不僅是刑事罪行，更是對現代社會道德與法律底線的挑戰。

　　中國內地與香港交流日趨頻繁，不少港人北上消費玩樂，但此次事件敲響警鐘：酒店安全絕不能輕視。犯罪集團利用科技之便，將偷拍產業鏈化，從安裝、錄影到銷售形成暗黑經濟，而受害者往往事後才驚覺私隱盡失，身心承受創傷。這曝露了部分酒店管理疏漏、監管機制乏力，以及網絡平台對非法內容管控不足的現實。

　　面對隱患，消費者須主動築起防線。首先，選擇住宿時應優先考慮信譽良好、規模較大的酒店集團，這類企業通常有較嚴格的保安與巡查制度。其次，入住時可主動詢問酒店是否提供反偷拍偵測服務，或要求更換曾檢驗安全的房間。此外，科技亦能成為自保工具：市面上已有手機應用程式可偵測鏡頭發出的紅外線或異常訊號，消費者可事先下載備用；亦不妨購置便攜式偵測儀器，在入住時快速掃描房間暗角、煙感器、電視機等常見藏匿位置。

　　然而，個人防範終非長遠之計。不論內地和本地的酒店業界，必須正視偷拍問題，定期展開專業反偷拍檢查，並加強員工培訓；執法部門更應主動打擊偷拍黑產，嚴懲犯罪者與非法平台。同時，網絡監管機構需加強巡查，及時封堵偷拍影片的傳播鏈。

辛正兒

