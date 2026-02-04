辛正兒 - 打破餐桌隔閡 推動人寵共融 | 社論

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒
3小時前
　　政府擬修例容許狗隻進入指定食肆，標誌着城市對待動物夥伴的態度邁出重要一步。這項遲來的變革，不僅回應了日益增長的社會需求，更是香港作為國際都會應有的人文關懷與進步價值的體現。然而，要真正實現和諧共融，單靠法例鬆綁遠遠不夠，還需要將這份善意深化為社會文化，並從成功範例中吸取智慧。

　　寵物進入家庭，早已超越「飼養」範疇，成為現代人重要的情感寄託與家庭成員。禁止牠們進入公共餐飲場所，無異於將部分家庭成員拒之門外。全球多個先進城市，早已實施清晰的寵物友善餐飲指引，證明妥善管理下，人寵共處絕非難事。香港此舉順應國際潮流，是城市治理精細化、人性化的必然方向。新法例設有牽引帶長度、危險犬種限制及明確罰則，為安全與衛生劃定底線，是務實的起步。

　　其實，本土已有成功先例，證明人寵共融的可行性與積極效益。荃灣南豐紗廠作為100%寵物友善地標，其經驗尤具參考價值。商場不僅允許寵物落地同行，更透過設置專屬活動區、寵物餐單、主題遊蹤活動及清晰的禮儀指引，成功營造了一個歡樂、有序且充滿活力的共融空間。關鍵在於，它不僅「允許進入」，更主動「設計體驗」與「建立規範」，將寵物及其主人視為重要的服務對象與社群。這種由營運方主導、配套周全的模式，遠比被動地「准許進入」更能促進良性互動，減少潛在矛盾。其「少有事故」的紀錄，正是有力證明。

　　因此，政府及社會各界應超越「解禁」思維，積極擔當「促進者」角色。第一，宣傳教育須先行。應借鑒紗廠「遊蹤地圖」等生動形式，廣泛宣傳負責任寵物主人的行為規範，讓公眾理解新措施，並建立對犬隻行為的正確認知，消除不必要的恐懼。第二，鼓勵商界創新。政府可提供誘因或簡化程序，鼓勵更多食肆及商場參考成功經驗，發展各具特色的寵物友善服務與空間，形成多元選擇。還有，培養共融文化從教育着手。應將愛護動物、尊重生命的理念融入學校及社區教育，讓下一代從小學習與動物和諧相處，這才是城市文明可持續發展的根基。

　　允許狗隻進入餐廳，只是一個起點。我們的目標，是構建一個對所有生命都更友善、包容的都市環境。這需要法規、設施、管理與人心的同步推進。期待政府、商界與市民攜手，將香港打造成一個真正懂得欣賞與接納動物夥伴的溫暖都會。

