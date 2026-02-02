辛正兒 - 撞車碰瓷黨折射詐騙專業化 公眾冷靜應對 有懷疑即報警 | 社論

保安局局長鄧炳強指出，本港出現「新型碰瓷黨」詐騙集團，已涉案逾70宗。騙徒利用行車記錄儀拍攝他人輕微交通違規（如雙白線切線），向警方舉報，待司機繳交罰款後，即冒充後方車輛駕駛者，謊稱因緊急煞車導致「頸部受傷、心理受創」，藉此勒索數十萬元。更令人憂慮的是，警方調查發現部分所謂「受害人」曾多次報稱同類傷勢，疑涉及有組織詐騙。而相關索償案件背後，反覆出現少數律師行與醫生參與其中，令人懷疑詐騙網絡已滲透至專業領域。



這類新型騙局之所以危險，在於其脫離傳統「肉身碰瓷」模式，轉而利用法律與醫療專業知識布下陷阱。騙徒先以實際交通罰單為「餌」，令受害人心生惶恐；再透過律師信、醫療報告等文件營造威壓，利用常人對法律程序的陌生與對專業權威的敬畏，逼使受害者就範。鄧炳強雖強調不武斷指控專業人士合謀，但同一批律師行與醫生反覆出現於雷同案件中，已敲響警鐘：詐騙集團可能正以「專業外包」形式，將不法行為包裝成民事糾紛，增加執法難度。



面對此類詐騙，市民要破除「專業迷信」。須知律師信與醫療文件僅是工具，其真偽與合理性有待驗證。若市民確認行為並未影響他人，甚至不太明所以，卻收到意外索償要求，應堅守兩大原則：第一，不私下和解。詐騙集團往往利用受害人「破財擋災」心理，勒索遠低於訴訟成本的金額以換取速戰速決；第二，立即報警並交予保險公司。警方表明會調查可疑個案，保險公司亦有專業團隊處理索償爭議。市民只需如實提供行車記錄、通訊記錄等證據，即能戳穿騙局。



此外，警方對輕微交通糾紛常傾向定義為「民事糾紛」，有時會建議當事人自行循法律途徑解決。然而，當詐騙集團系統性利用此漏洞，執法機關必須提升敏感度。建議警方設立「重複性詐騙預警機制」，只要發現多宗手法雷同、涉及同一批涉事者或專業單位的案件，即應主動啟動刑事調查。此外，應加強與律師會、醫委會等專業監管機構的通報合作，對屢涉可疑案件的專業人士展開行業調查，斬斷犯罪鏈的「專業支撐」。



辛正兒