周顯 - 建鵬異動值得留意 | 政政經經

周顯
30分鐘前
建鵬控股（1722）是細價股，細價股的好處，同時也是壞處，就是容易波動，也即是價格敏感，少少的消息或資金投入，足以令它大升大跌。不過，以一隻現市值約1億元的主板股票，大股東持有64.36%，即是街貨只有3000多萬元，似乎上升空間遠多於下跌空間。

　　建鵬是一間澳門公司，在澳門和香港從事土木工程業務，包括建築及配套服務，如地基、道路、機電工程，以及水電基礎設施的急修，去年營業額為6.75億元，虧損1770萬元。

轉盈在望兼獲重磅合約

　　其實建鵬去年上半年已轉虧為盈，不過因為暫時只有中期業績，其市盈率一欄還未看到數字。相信在一個多月的全年業績公布後，便會看到其市盈率重新出現。

　　重要的是，建鵬在去年12月22日，披露收到一份來自澳門度假村及賭場營運商的意向書，涉及兩項約26.59億元的建築合約，建鵬佔40%權益，相對於其市值，毫無疑問是巨大喜訊。

　　也許正是因為虧轉盈加上重大合約兩大消息，在上周其股價出現異動。

周顯

