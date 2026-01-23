辛正兒 - 香港減碳創富 續推綠色轉型 | 社論

香港2024年的溫室氣體排放清單出爐，交出一份亮麗「減碳成績表」。排放總量及人均排放量均持續下降，後者更低至4.41公噸，僅約美國的4分1。值得注意的是，本港碳排放早於2014年達峰，十年間總量下降約27%，經濟增長的同時碳強度大幅降低，顯示香港已初步走上低碳發展的健康軌道。



這份成績單中，去年廢物處理比前年減排幅度達9%，最為矚目。這恰恰說明，即使垃圾徵費之議未獲公眾廣泛認同而擱置，但其推動過程所發揮的公眾教育與社會動員作用不可低估。越來越多家庭學會源頭減廢、分類回收，民間環保意識普遍提升，形成了寶貴的「社會資本」。這正是經濟轉型中不可或缺的軟實力——公眾的廣泛參與和支持，能大幅降低綠色政策推行成本，並催生循環經濟相關的服務與創新需求，為綠色產業提供市場基礎。



然而，挑戰與機遇並存。發電仍佔本港碳排放源的6成以上，這意味着能源轉型是未來減碳與經濟貢獻的核心戰場。我們必須以更大魄力，持續投資並引入綠色能源與可再生能源。這不僅是為了履行氣候責任，更是直接的經濟戰略。參照國際經驗，對可再生能源的投資創造就業的能力遠超傳統能源領域。香港若能結合國際創科前沿，在建築一體化太陽能、智能電網、綠色金融等領域重點發力，探索新的優勢產業集群，吸引國際綠色資本戶。



綠色轉型絕非經濟負累，而是發展機遇。領先的減碳表現，能提升香港作為國際都會的品牌形象，吸引重視可持續發展的頂尖企業與人才匯聚。穩定的低碳能源結構，更能幫助企業規避未來潛在的「碳關稅」貿易壁壘，增強長遠競爭力。



因此，我們樂見政府公布的積極數據，更期待以此為新起點。未來，政府需保持政策連貫性，以創新思維破除能源轉型的障礙；業界應把握綠色科技浪潮，主動尋求升級；市民亦可持續以消費與生活選擇，支持低碳經濟。唯有三方協力，才能將減碳的環境效益，切實轉化為促進就業、激發創新、提升競爭力的經濟果實，讓香港在綠色時代中穩佔先機，實現環境與經濟的雙贏。



辛正兒