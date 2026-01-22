Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯 - 解密《易經》八卦 | 政政經經

政政經經
政政經經
周顯
1小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

近幾個月，筆者在忙着寫《生命與智能》一書，這是一本科普+未來學+哲學的書，本來打算寫8萬至10萬字，現在寫了20多萬字，還未寫完，好像是陷入了泥淖。筆者這大半生寫了很多本書，從炒股到政治、經濟、歷史、科普、哲學、文字學，論到種類之多，應該是現今世上無雙了，在古代還有一個，就是阿里士多德。

　　不過，如果論到生平最得意的傑作，莫過於《八卦易經河圖洛書大解密》，這其實是一本歷史書，主題是講中國曆法，用一套簡單的理論，一次過解決了八卦、河圖、洛書、《易經》這些玄學上的基本問題。

學術作品沒「實用」價值

　　這些是千古聰明才智之士研究了幾千年，都解不通的問題，居然被我一下子解通了，我都覺得自己很勁，可惜的是，我雖然覺得自己的解釋很淺，但很多人都覺得很深、很悶，買了也不看，看了也不明白。

　　還有的是，這本書不是玄學作品，只是學術，沒有「實用」價值，玄學家水平不夠，買了也看不明白，有興趣者，可到actvmall購買。

周顯

最Hit
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
4小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
6小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
9小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56外賣包餐湯+飲品 打工仔：港島區數一數二
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56包餐湯+飲品 食客讚：港島區數一數二
飲食
11小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
3小時前
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
影視圈
2026-01-20 22:00 HKT
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
影視圈
8小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
更多文章
周顯 - 威水版說智城 | 政政經經
上周筆者在本欄提及智城發展控股（8268），在這之前其股價是0.295元，當日股價急升至0.36元，單日升了22%，算是向一眾讀者有所交代了。 　　及至4日後的上周五（16日），其股價收報0.35元，穩穩站住了陣腳，成交則從7位數字縮至6位數字。看其市值仍不過是1.01億元，市帳率也有0.99倍，手頭有2000多萬元現金，照這牌面看，仍然具上升空間。 　　智城發展是一間建築、工程及裝修
2026-01-19 02:00 HKT
政政經經