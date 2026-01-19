周顯 - 威水版說智城 | 政政經經

上周筆者在本欄提及智城發展控股（8268），在這之前其股價是0.295元，當日股價急升至0.36元，單日升了22%，算是向一眾讀者有所交代了。



及至4日後的上周五（16日），其股價收報0.35元，穩穩站住了陣腳，成交則從7位數字縮至6位數字。看其市值仍不過是1.01億元，市帳率也有0.99倍，手頭有2000多萬元現金，照這牌面看，仍然具上升空間。



智城發展是一間建築、工程及裝修公司，擁有好幾個政府工程牌照，客戶也包括政府在內，而它也採用了人工智能來提升效率，從某角度看，是有工程概念。



股價單日急升2成



公司於2015年1月15日上市，現時大股東是兩個基金，原大股東已減持至6.56%，至於其股價雖然升了，但52周低位是0.29元，與現價相距不遠。



本文的寫作目的，有如以前報紙馬經的「威水版」，把曾經貼中過的馬匹用紅筆大大的圈出來，以作認叻。當然，如果貼錯了、失敗了，就鵪鶉躲起來，隻字不提。



周顯