Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯 - 智城發展已成基金股 | 政政經經

政政經經
政政經經
周顯
7小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

上周智城發展控股（8268）成交突見異動，連續數天忽然多了起來。智城發展是一間建築、工程/室內裝修公司，為屋宇署第I級別小型工程承建商，認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊持有之11個牌照，屋宇署註冊專門承建商（通風系統類別）及第III級別E類型小型工程承建商，因此政府是該公司的主要客戶。

　　智城發展業務主要在香港及澳門，其中期營業額錄2.13億元，總資產是1.03億元，其中包括2617萬元現金。

成交異動貨源歸邊

　　智城發展具有人工智能概念，皆因它與AM Global訂立戰略合作備忘錄，攜手開發「AI算力實驗室」和「人工智能助理」（AI Agent），換言之，是用人工智能來提升工程質素，以招徠更多生意。

　　該公司現時市值為8640萬元，市帳率只有0.85倍，至於股價則處於接近歷史低位，和上次配股集資價格相若。

　　看其中央結算紀錄，前5名持股券商加起來已佔74.41%，貨源頗為歸邊。兩個基金佔13.79%和7.35%，原大股東只佔6.56%，證明此股已成為基金股。

周顯

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
19小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
9小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
16小時前
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
15小時前
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
14小時前
央視發布《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。
「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機
即時中國
17小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
20小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
3小時前
更多文章
周顯 - 加煙稅基層受苦 | 政政經經
加煙稅減低吸煙率，在經濟學的理論上，是經濟誘因逼使部分市民無法購買該類產品，這毫無疑問最影響低下階層，皆因中上階層可以負擔高煙價。但政府沒有安排足夠的戒煙配套，有煙癮的低收入階層，唯一的選擇，也是沒有選擇的選擇，只有被逼轉投黑市，購買低質素的私煙「頂癮」。 　　筆者早前與一個報紙檔婆婆閒聊，問她煙仔生意如何，婆婆無奈地說，加煙稅後很多熟客轉食廉價私煙，但私煙質素欠佳，甚至有煙仔不知是否混入火
2026-01-08 02:00 HKT
政政經經