周顯 - 智城發展已成基金股 | 政政經經

上周智城發展控股（8268）成交突見異動，連續數天忽然多了起來。智城發展是一間建築、工程/室內裝修公司，為屋宇署第I級別小型工程承建商，認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊持有之11個牌照，屋宇署註冊專門承建商（通風系統類別）及第III級別E類型小型工程承建商，因此政府是該公司的主要客戶。



智城發展業務主要在香港及澳門，其中期營業額錄2.13億元，總資產是1.03億元，其中包括2617萬元現金。



成交異動貨源歸邊



智城發展具有人工智能概念，皆因它與AM Global訂立戰略合作備忘錄，攜手開發「AI算力實驗室」和「人工智能助理」（AI Agent），換言之，是用人工智能來提升工程質素，以招徠更多生意。



該公司現時市值為8640萬元，市帳率只有0.85倍，至於股價則處於接近歷史低位，和上次配股集資價格相若。



看其中央結算紀錄，前5名持股券商加起來已佔74.41%，貨源頗為歸邊。兩個基金佔13.79%和7.35%，原大股東只佔6.56%，證明此股已成為基金股。



周顯