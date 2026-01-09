Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 公共斜坡傾瀉比率高 完善防治體系莫再拖 | 社論

辛正兒
1小時前
　　申訴專員公署公布一項調查報告，揭示本港在斜坡安全管理上的多項隱憂。報告指，過去十年間，山泥傾瀉事故中超過四成涉及政府人造斜坡，而這些斜坡發生事故的比率，竟比私人人造斜坡高一至三倍。更令人憂慮的是，部分天然山坡即使被納入長遠防治計劃，卻因優次較低而遲遲未獲實際處理。這些發現不僅敲響了公共安全的警鐘，更凸顯了現行防治體系極待全面檢視與改革。

　　近年斜坡維修工作雖見成效，但在極端天氣頻發的背景下，超強颱風與暴雨帶來的山泥傾瀉風險不容小覷。此類事故即使少致人命傷亡，卻常導致主要道路阻塞，清理工作費時，嚴重影響社會運作與經濟活動。我們不能因近年傷亡數字偏低而輕視其潛在的社會成本與安全威脅。每一次交通中斷、每一處社區隔離，都是對城市韌性的考驗。

　　申訴署報告點出兩大關鍵問題。首先，政府人造斜坡事故率遠高於私人斜坡，這現象必須深究。是由於巡查密度不足、維修保養滯後，還是斜坡結構本身存在設計或建造缺陷？有關部門須立即展開專項調查，並從人力配置、資源投放兩方面着手改善。公共斜坡的安全責任在政府，其標準理應更高，事故率反超私人斜坡實在不該。當局必須公開透明地交代成因，並制訂具體的整改時程表。

　　其次，天然山坡的防治工作明顯滯後。報告指，過去九宗嚴重事故多涉天然山坡，大部分未被納入長遠防治計劃，或即使納入卻優次偏低，事故前未展開工程研究。這反映風險評估機制可能與實際威脅脫節。當局須立即檢視天然山坡的排查與分級標準，建立以風險為導向的優次排序，並為高危山坡制訂明確的工程時間表。天然山坡的治理往往更為複雜，但正因如此，更需要前瞻規劃與持續投入。

　　另一個深層次問題在於跨部門協作與權責歸屬。政府人造斜坡常涉及路政署、房屋署、地政總署等多個部門，權責分散容易導致溝通不暢、行動遲緩。申訴署報告雖未直接點明，但過往經驗顯示，部門間的「灰色地帶」往往成為安全隱患的溫床。我們認為，中央政府有必要介入協調，設立更高層次的督導機制，明確主責單位，消除部門本位主義，以公共安全為最高準則，統籌資源與行動。

　　報告提出的32項改善建議，包括應用人工智能與大數據提升管理，以及加快對耀興道類似地質山坡的工程研究，均具針對性。我們促請政府全面接納並盡快落實，尤其應優先處理那些已多次發生事故的「重災」斜坡，避免問題循環發生。

