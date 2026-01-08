周顯 - 加煙稅基層受苦 | 政政經經

加煙稅減低吸煙率，在經濟學的理論上，是經濟誘因逼使部分市民無法購買該類產品，這毫無疑問最影響低下階層，皆因中上階層可以負擔高煙價。但政府沒有安排足夠的戒煙配套，有煙癮的低收入階層，唯一的選擇，也是沒有選擇的選擇，只有被逼轉投黑市，購買低質素的私煙「頂癮」。



筆者早前與一個報紙檔婆婆閒聊，問她煙仔生意如何，婆婆無奈地說，加煙稅後很多熟客轉食廉價私煙，但私煙質素欠佳，甚至有煙仔不知是否混入火藥，竟然輕微爆炸，嚇了煙民一大跳。



她的熟客坦言，廉價私煙味道欠佳更加「啃喉」，相信對身體更差，但年紀老，煙癮長，一時間又無法戒煙，完稅香煙太貴又買不起，只能「硬食」廉價私煙。



紛紛轉投低質私煙



政府高官每月幾十萬人工，自然不能理解低下階層的苦況。2023及2024年，政府兩度加煙稅，令煙價飆升7成。除此之外，政府又禁售電子煙等另類吸煙產品，基層市民只能被逼轉食私煙，面對的是更高的經濟負擔，以及更大的健康隱患。



周顯