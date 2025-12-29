Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯 - 雷軍老婆具新加坡背景 | 政政經經

政政經經
政政經經
周顯
3小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

筆者向來是小米（1810）的粉絲，認為雷軍是不可多得的掌舵人：從軟件到家電還算不了甚麼，但進軍手機，殺入電動車市場，都是了不起的大戰役。

　　筆者預言過，在人形機械人的世界，一旦技術和產業鏈成熟，小米將是不可或缺的大玩家，皆因小米機械人可以和其家電結合，搖身成為最有效率的家務機械人。在中國以至全世界，只有小米和華為，方可以其接近無所不包的產品種類，可以做到「萬物互聯」的境界。

　　早前筆者與一位投資新經濟有道，身家10年間從幾百萬贏到幾十億的青年才俊食飯，大家都是小米擁躉，因此談得特別投契。

小米未來可「萬物互聯」

　　他雖然持有小米股票，但也說出對此公司的隱憂，其中之一居然是雷軍的老婆，也是其在武漢大學時已在一起的「創業同志」張彤是新加坡人，擁有新加坡國籍，而且雷軍慈善基金也是在新加坡註冊。

　　到底雷軍老婆的新加坡身份，究竟會不會對小米的發展造成障礙，暫時不得而知，不過有這項懷疑，也是投資者的合理想法。

周顯

最Hit
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
13小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
影視圈
12小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
10小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
19小時前
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
影視圈
11小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
牛頭角安基商場爆鹹水管變「水舞間」 商戶嘆損失慘重：啲貨全部唔要得
突發
7小時前
豪門新抱吳千語「下海」直播賺1.6億 百億老公施伯雄竟為慳錢坐經濟艙：用來投資
豪門新抱吳千語「下海」直播賺1.6億 百億老公施伯雄竟為慳錢坐經濟艙：用來投資
影視圈
7小時前
更多文章
周顯 - 老竇出事子女必怨 | 政政經經
日前筆者去傾一單生意，個中間人話，老闆應該答應條件，不過他要問過家人，先至可以覆實。 　　我奇怪地問：「老闆不是向來好惡，一言堂，家人完全無地位，他傾刁，家人無得講的嗎？」&nbsp;&nbsp; &nbsp; 　　中間人，也即是老闆頭馬，其實身家都有幾億銀，他說﹕「以前就係，你知啦，近幾年老闆輸咗好多錢，家人咪『日哦夜哦』，話老闆決定錯晒，老闆被『哦』得多，咪冇地位囉。」 輸錢
2025-12-22 02:00 HKT
政政經經