周顯 - 雷軍老婆具新加坡背景 | 政政經經

筆者向來是小米（1810）的粉絲，認為雷軍是不可多得的掌舵人：從軟件到家電還算不了甚麼，但進軍手機，殺入電動車市場，都是了不起的大戰役。



筆者預言過，在人形機械人的世界，一旦技術和產業鏈成熟，小米將是不可或缺的大玩家，皆因小米機械人可以和其家電結合，搖身成為最有效率的家務機械人。在中國以至全世界，只有小米和華為，方可以其接近無所不包的產品種類，可以做到「萬物互聯」的境界。



早前筆者與一位投資新經濟有道，身家10年間從幾百萬贏到幾十億的青年才俊食飯，大家都是小米擁躉，因此談得特別投契。



小米未來可「萬物互聯」



他雖然持有小米股票，但也說出對此公司的隱憂，其中之一居然是雷軍的老婆，也是其在武漢大學時已在一起的「創業同志」張彤是新加坡人，擁有新加坡國籍，而且雷軍慈善基金也是在新加坡註冊。



到底雷軍老婆的新加坡身份，究竟會不會對小米的發展造成障礙，暫時不得而知，不過有這項懷疑，也是投資者的合理想法。



周顯