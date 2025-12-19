陶傑 - 澳洲槍擊案 | 油尖多士

澳洲邦迪海灘發生槍擊案，針對猶太族群的光明節，造成16人死亡，是自1996年塔斯馬尼亞州亞瑟港案以來的最大慘案，槍手是父子二人，父親已被當場擊斃，其子危殆。



有目擊者怒斥現場出勤的兩名女警反應遲鈍，面對突發危機不知所措，未能及時還擊，致使槍手持續開火長達20分鐘。網上甚至傳出兩名女警高舉雙手，一臉驚恐的照片，不知是配圖還是即時拍攝。



無論如何，並非所有的職業都可以不分性別，需要體力、武力應對者如警察、保鑣、消防員、救生員，以及夜店門口的保安，只適合年富力強的男子，連老弱男性也不應在考慮之列。



西方左派身份政治走火入魔，鼓吹DEI，只講一視同仁，不懂「因材」制宜，完全無視職業要求，近年女警數量大增，便是一例。



然而警察不是士兵，當今戰爭形式有變，大量引入無人機操作，只要不是正面戰場的兵刃相見，女兵當然也可勝任。但警察必須出勤，在現場面對衝突，各種劫匪強盜，或變態殺手，女警如何能當場制服比自己高一頭，重兩倍的罪犯？特朗普競選遇槍擊時，兩名女保鑣聞槍聲立即伏低，瑟縮成一團，事後遭到輿論狂轟，失職還在其次，以女保鑣身形，根本不可能遮擋住身高近一米九的特朗普。



何況許多女警，絕非身形矯健精幹如巔峰時期的楊紫瓊，反而因飲食習慣都過早肥胖，身手笨拙，不要說追捕和震懾罪犯，只翻牆救貓，也令人難有信心。邦迪海灘慘案之中，結果是一名穆斯林中年漢，趁槍手子彈掃罄，從背後擒抱一把奪過槍枝，得以阻止更多傷亡。惟這位英雄身中數彈，恐左臂截肢，性命得保，已是不幸中之大幸。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑