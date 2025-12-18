周顯 - 買穩定幣無法發達 | 政政經經

我很不明白，當政府推出《穩定幣條例》之後，這些日子爆發穩定幣熱潮。個個都話出穩定幣，甚至不停推銷、做路演，好似出咗穩定幣，就會被人大量購買，自己和買者也可發達之類。



出穩定幣不成問題，大家都知道，只要有大量人購買，自己就會發達，然而問題是：誰會買穩定幣？或者甚至要問：「邊個咁豬兜，會買穩定幣？」



沒有潛力只有風險



買加密貨幣的心理與邏輯，我明呀，企圖一朝發達吖嘛。事實上，這些年來，不少人正因買了比特幣、以太幣，因而一朝發達，誰不想效法呢？



可是，穩定幣之所以是「穩定」，和貨幣的兌換率是一對一，根本沒有一朝發達的可能，但因發行機構倒閉，輸光了倒還真的可能。所以，這根本是沒有上升潛力，只有下跌風險的投資，誰會這麼傻呢？



事實上，當年之所以出現泰達幣（USDT）和USDC，只是為了炒幣方便，容易兌換，如此而已。其後人們把它們用來洗黑錢，但如果不炒幣、不洗黑錢，買穩定幣來幹甚麼？



周顯