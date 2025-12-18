Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯 - 買穩定幣無法發達 | 政政經經

政政經經
政政經經
周顯
2小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

我很不明白，當政府推出《穩定幣條例》之後，這些日子爆發穩定幣熱潮。個個都話出穩定幣，甚至不停推銷、做路演，好似出咗穩定幣，就會被人大量購買，自己和買者也可發達之類。

　　出穩定幣不成問題，大家都知道，只要有大量人購買，自己就會發達，然而問題是：誰會買穩定幣？或者甚至要問：「邊個咁豬兜，會買穩定幣？」

沒有潛力只有風險

　　買加密貨幣的心理與邏輯，我明呀，企圖一朝發達吖嘛。事實上，這些年來，不少人正因買了比特幣、以太幣，因而一朝發達，誰不想效法呢？

　　可是，穩定幣之所以是「穩定」，和貨幣的兌換率是一對一，根本沒有一朝發達的可能，但因發行機構倒閉，輸光了倒還真的可能。所以，這根本是沒有上升潛力，只有下跌風險的投資，誰會這麼傻呢？

　　事實上，當年之所以出現泰達幣（USDT）和USDC，只是為了炒幣方便，容易兌換，如此而已。其後人們把它們用來洗黑錢，但如果不炒幣、不洗黑錢，買穩定幣來幹甚麼？

周顯

最Hit
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
13小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
11小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
13小時前
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
01:51
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
10小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
9小時前
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
影視圈
14小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
17小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
2025-12-16 20:00 HKT
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
20小時前
更多文章
周顯 - 牛鬼蛇神都出來 | 政政經經
話說有一位地產代理，在宏福苑火災之後，提出義務為其居民另覓居所。朋友同我講起此事，我說：「雖然她是抽水，但至少無收佣金吖。」 　　朋友冷笑說：「你太純情了！她的目的是夾災民去買一手樓，皆因新樓佣金超高。而且，新樓還有很大的selling point，就係唔使維修，因此不會因維修而起火災。」 趁火災乘機抽水 　　當然，除了經濟抽水，也有政治抽水，可以說，因這次事件，甚麼牛鬼蛇神都跳
2025-12-15 02:00 HKT
政政經經