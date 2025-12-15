Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯 - 牛鬼蛇神都出來 | 政政經經

政政經經
政政經經
周顯
16分鐘前
閱讀更多
時評 專欄
內容

話說有一位地產代理，在宏福苑火災之後，提出義務為其居民另覓居所。朋友同我講起此事，我說：「雖然她是抽水，但至少無收佣金吖。」

　　朋友冷笑說：「你太純情了！她的目的是夾災民去買一手樓，皆因新樓佣金超高。而且，新樓還有很大的selling point，就係唔使維修，因此不會因維修而起火災。」

趁火災乘機抽水

　　當然，除了經濟抽水，也有政治抽水，可以說，因這次事件，甚麼牛鬼蛇神都跳了出來，企圖煽風點火，希望也搞一些KPI出來，向主子邀功。

　　幸好的是，美國總統特朗普想和國家主席習近平在明年4月會面，就不能乘機搞亂香港，否則這大事就黃了。

　　至於筆者這個小市民，就這場大災難，對政府自然有諸多不滿，並且已經口誅筆伐了不止一次。

　　可是筆者更加不想見到的是，香港再次陷入混亂，萬一真的發生，也只有再次含淚支持政府。

周顯

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
11小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
槍擊現場一片混亂。
00:43
悉尼邦迪海灘槍擊增至12死 警方：恐怖主義事件︱有片
即時國際
4小時前
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
即時中國
15小時前
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
7小時前
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
影視圈
10小時前
貴價快餐店Five Guys向現實低頭！？特價餐$99漢堡+細薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
美式快餐店Five Guys再減價？劈價$99有齊漢堡+薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
飲食
15小時前
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
16小時前
更多文章
周顯 - 自己產品自己造 | 政政經經
　　話說我為了扮有型，總是穿簡單而又很貴的衣服，例如說，在Loro Piana買白T恤，幾千元一件，吃一次麻辣火鍋，報銷一件，表面瀟洒，暗裏肉疼。 　　近年消費降級，碰巧認識了一位做高級成衣的朋友，貨品直銷歐洲名店，也在連卡佛有專櫃以及代工。 　　於是我便找他代製夏天T恤，以及冬天衛衣，用的是意大利材料，和Loro Piana質素相若，一季花不到10萬元，足夠我自己穿，送給朋友，以及作
2025-12-11 02:00 HKT
政政經經