周顯 - 牛鬼蛇神都出來 | 政政經經

話說有一位地產代理，在宏福苑火災之後，提出義務為其居民另覓居所。朋友同我講起此事，我說：「雖然她是抽水，但至少無收佣金吖。」



朋友冷笑說：「你太純情了！她的目的是夾災民去買一手樓，皆因新樓佣金超高。而且，新樓還有很大的selling point，就係唔使維修，因此不會因維修而起火災。」



趁火災乘機抽水



當然，除了經濟抽水，也有政治抽水，可以說，因這次事件，甚麼牛鬼蛇神都跳了出來，企圖煽風點火，希望也搞一些KPI出來，向主子邀功。



幸好的是，美國總統特朗普想和國家主席習近平在明年4月會面，就不能乘機搞亂香港，否則這大事就黃了。



至於筆者這個小市民，就這場大災難，對政府自然有諸多不滿，並且已經口誅筆伐了不止一次。



可是筆者更加不想見到的是，香港再次陷入混亂，萬一真的發生，也只有再次含淚支持政府。



周顯