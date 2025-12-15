辛正兒 - 美軍將公海變為「強權狩獵場」 | 社論

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒
16分鐘前
　　美軍近期在加勒比海與印度洋一系列行動，勾勒出一幅令人不安的畫面。自9月初以來，美軍以「緝毒」為名在加勒比海和東太平洋擊沉超過20艘所謂「運毒船」，擊殺80多人。最引發爭議的是9月2日的行動：美軍對一艘已被導彈命中的船隻作第二次打擊，殺死船上的倖存者。

　　白宮為這些軍事打擊辯護，稱其「符合武裝衝突法」且屬於「自衛」行為。然而，多名美國議員和法律專家對此提出嚴厲質疑。聯邦參議員蒂姆．凱恩公開表示：「如果情況屬實，這達到了戰爭罪的程度」。美國軍事手冊明確規定，向沉船開火是違法行為。令人不安的是，美國政府未能提供這些打擊行動的充分證據。據美國媒體報道，美軍在行動前並未獲得確鑿情報證實目標船隻確實運載毒品。

　　到上個月，美軍特種部隊在印度洋攔截一艘從中國駛往伊朗的貨輪，沒收並銷毀了船上所謂的「軍民兩用」物資。美國官員聲稱這些物品「可能用於伊朗的常規武器」，但又承認屬於軍民兩用範疇。然而，美方僅憑單方面懷疑就採取行動，既未獲得聯合國安理會授權，也未與船旗國協商。

　　相關軍事行動背後，源於美國將其國內法《海上禁毒執法法案》的應用範圍擴展到全球海域，將自身司法管轄權強加於國際水域。這種做法本質上是一種法律帝國主義。

　　綜合上述事件，美國正以軍事手段解決執法問題的做法，模糊了戰爭與執法的界限，或開危險的先例。同時，美軍將常規貿易物品定性為「軍民兩用」並予以沒收的行為，尤其凸顯了這種雙重標準。美國本身就是全球最大的軍民兩用物項出口國。

　　《聯合國海洋法公約》明確保障公海航行自由，而美軍行動正在侵蝕這一基本原則。全球貿易賴以運作的海上安全環境正遭到破壞。當美國可以單方面攔截他國商船時，各國企業在開展國際貿易時都不得不提心吊膽。令人擔憂的是，美國的做法可能引發連鎖反應。如果各國都效法這種「想攔就攔」的模式，公海將淪為「海盜橫行」的風險之海。

　　令人震驚的是，美軍正成為公海上兼具法官、陪審團和行刑者角色的「海上警察」，而其執法的依據不過是單方面的懷疑與國內法的外延，實則在施行軍事單邊主義，任意截查船隻，殺人掠貨，完全違反了道德與國際法，令國際社會扼腕和憤怒。

