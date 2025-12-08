周顯 - 我的《理財密碼》 | 政政經經

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯
4小時前
　　日前講過，理財不等於投資，又講過我曾經寫過一本書叫《理財密碼》，其內容不涉投資。那麼有甚麼內容呢？

　　理財的目的，就一生人的滿足感極大化，我叫作「satistaction-maximization approach」，換言之，如果你在年輕時花光了錢，雖然是大正數，但老年淒涼，變成了負數，這就不好的理財方式了。反過來說，如果你一毛錢也不花，人在天堂，錢在銀行，在理財方面，也是失敗。

　　而理財最大的風險，在於無法控制自己的生命長短。吾友古鎮煌，就是太早退休，壽命太長，計錯了數，因而晚年坎坷。

　　我這本書的內容，包括了個人因素、社會因素、經濟背景、薪金收入和增加工作能力、支出和購買滿足感、控制支出、保險、理財夥伴如伴侶、親戚、朋友，如何分配遺產、不同人的不同投資方法等，總括而言，就是把理財科學化了。

　　本書已絕版，現只在我個人公司的購物網站actvmall.com有售。

