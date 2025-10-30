陶傑 - 紐約的政治新勢力 | 油尖多士

紐約市長選舉在即，民主黨候選人馬姆達尼依然大熱，但近日自稱獨立候選人，其實是多年民主黨人的柯謨迎頭追上，兩人之間預計的得票比率收窄。



馬姆達尼是一名九○後，之所以引起熱議，因為如果他當選，將是紐約史上第一個共產主義穆斯林市長。



紐約這座城市堪稱資本主義的第一重鎮，港口的自由女神像曾經是許多移民心中自由新世界的象徵，也是九十年代風靡全世界的喜劇《老友記》的背景。



但另一面，紐約也是美國次文化中罪惡城的化身，在許多警匪片、漫畫作品中，紐約都是陰冷無情，罪惡暗湧的模樣。現實中，紐約貧富懸殊加劇，貧窮人口的增加是美國平均數的兩倍，地鐵老舊殘敗，到處都是癮君子，每3個鐘就有1人死於吸毒過量。



紐約的地產發展也到了極致，中央公園周圍新建的高聳入雲之「筷子樓」，之所以遠高於毗鄰的舊樓，只因為紐約政策允許舊樓將向「上蓋權」賣給新發展商，亦即舊樓向上發展的無形空間，可以化為有形的鈔票。



因此，馬姆達尼之出現絲毫不意外，馬姆達尼數年來一直推行「取消租金」活動：他主張凍結租金，禁止房東驅逐租客，由政府起屋解決租金年年上漲的問題，最終淘汰房東此一剝削階級的存在。



他還主張建立由政府經營的超市，要給所有嬰兒發放免費的奶粉和尿布，並把最低工資標準提高到30美元一小時等，顯然，他的政策和願景，針對的是年輕人和外來移民，他們沒有房產，一人打幾份工才能勉強生存，有養兒育女的計劃。



當然，馬姆達尼開出的很可能是空頭支票，但近年紐約人最關心的話題是超市價格。只不過，一些來自古巴、前蘇聯的老移民對此深表懷疑，據他們的經驗，一般「國營超市」的利潤只有1.6%，遲早虧損，結果是貨架上的選擇越來越少，居民每日都需要起早排隊，但大部分美國人缺乏邏輯思考和想像力，若能親身體驗一回也不錯。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑