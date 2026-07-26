曼谷GMMTV書展︱中國女粉絲被指打尖遭毆 當事人發帖呼冤︱有片

泰國娛樂文化近年逐漸流行，不少粉絲會選擇出國「朝聖」；但礙於語言不通，極容易將矛盾升級，令追星之旅變成傷心的回憶。一名遠赴泰國追星的中國女粉絲，於周六（25日）在曼谷三洋書展GMMTV活動現場，希望見到旗下主演多部人氣BL劇集的Junior和Mark，但被多名工作人員搶奪手機、按壓脖頸，並以拖拽抱摔的方式趕離現場。

主演多部人氣BL劇集的Junior和Mark。Facebook@GMMTV

主演多部人氣BL劇集的Junior和Mark。Facebook@GMMTV

疑因插隊被驅離

據泰國粉絲聲稱，該名中國女粉絲是因插隊而被舉報，以單一佔位代替兩個人，並指若然對方不離開，偶像就無法入場。有影片內容顯示，在涉事的女粉絲離開後，場館更傳出一陣歡呼聲。此外，綜合多段影片，該名女粉絲曾一度踢到保安人員的足部，有熟悉泰國文化的網民解釋，腳對他們而言是極為隱私的部位，相信此舉是釀至事件升到更極端的導火索。

但事主隨即否認該說法。該名中國女粉絲稱，她早在當日早上6時，就提前以雨傘等物品佔好視野較佳的觀賞位並拍照留證，有泰國粉絲感到不滿，將對方的物品拋到旁邊，要求讓出位置；惟女生未有移動，之後便開始爭吵打交。泰國粉絲更找到工作人員表明中國女粉絲是插隊者，隨即以視頻內的暴力方式把對方帶離活動場地。

截止發文，GMMTV並未就事件做出回應。

事主指自己一早就以雨傘佔位。微博@羊就是咩咩叫

該名粉絲於發佈其排隊和佔位的「證據」。小紅書@Nacooo_

該名粉絲於發佈其排隊和佔位的「證據」。小紅書@Nacooo_

兩國粉絲各執一詞

相關影片被傳至社交網絡後，隨即引發軒然大波，更登上內地微博熱搜。有內地粉絲認為，面對鐘愛自己的人被打，Junior和Mark均無動於衷，令她們感到非常失望。



在X平台上，則有泰國粉絲回懟：「如果沒有禮貌，做不到遵守規則，那就待在家裡吧。」，甚至有人以南京大屠殺事件奚落。而身為第三方的西班牙、南韓等地的粉絲，亦有不同立場：部分覺得以飲品、雨傘佔位是GMMTV活動慣例，即使粉絲間出現矛盾也不應採取暴力方式，另有人覺得中國粉絲行徑麻煩，經常破壞規矩。

事件引起各國粉絲討論。X

事件引起各國粉絲討論。X

事件引起各國粉絲討論。X

事件引起各國粉絲討論。X

內地粉絲發聲明指，內地粉絲作為GMM的重要消費群體，不應以人身受傷害為代價追星，即使有不當行為，亦沒有權利通過暴力形式制止。要求該娛樂公司公開完整的閉路電視片段、處罰涉事員工，向該名粉絲道歉，並出台相關措施保障各國粉絲的安全，杜絕區別對待、暴力驅趕的事件再次發生；否則將考慮向當地旅遊局投訴，並抵制旗下藝人演出。

有中國粉絲認為公司及藝人沒有做出表率處理，感到失望。微博

有粉絲到泰國旅遊局的社媒賬號投訴。微博@泰國國家旅遊局

面對各方爭辯，事主補充指，她曾經一度希望可以和解，但遭到GMM方的拒絕，稱由於事件發酵太大有損公司聲譽，要求她進行驗傷，並經司法程序處理。目前，該名女粉絲已聯繫中國駐泰大使館。