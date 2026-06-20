山寨汽水｜河南大爺5蚊買「兩升可樂」加「汽碧」 媳婦笑到標眼淚｜有片

端午佳節剛過，不少長輩都喜歡買汽水招待回鄉探親的孫輩，卻容易誤墮山寨貨陷阱。河南安陽一名大爺近日在村內小賣部，以5元人民幣（下同）的「超值價」買回兩大樽汽水，以為「執到寶」。怎料媳婦細看標籤後當場笑到「標眼淚」——這兩樽包裝神似「可口可樂」及「雪碧」的飲品，商品名稱竟然簡單粗暴地直接叫作「兩升可樂」和「汽碧」，因其命名極度敷衍而迅速成為內地網絡的爆笑熱話。

委託商竟叫「五隻淞鼠」

據當事人崔女士表示，近日她帶孩子回奶奶（內地稱婆婆）家食飯。老爺為了招呼孫兒，特意到附近小商店買來兩大樽汽水。由於5元兩大樽十分划算，老人家買完後還非常開心。

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女網友拍片分享老爺5蚊買的「兩升可樂」和「汽碧」，笑到停不了。 抖音

女網友拍片分享老爺5蚊買的「兩升可樂」和「汽碧」，笑到停不了。 抖音

女網友拍片分享老爺5蚊買的「兩升可樂」和「汽碧」，笑到停不了。 抖音

未料崔女士拿起汽水細看，才發現不對路。其中一樽採用紅色包裝、模仿可口可樂的汽水，標籤上竟大大隻字寫着「兩升可樂」（直接以容量作名字）；而另一樽模仿雪碧的綠色包裝汽水，則印上「汽碧」二字。有細心網民其後更發現，這批山寨飲品的委託商名稱更刻意碰瓷知名零食品牌三隻松鼠，命名為「五隻淞鼠」，可謂山寨得非常徹底。

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網民：敷衍得好坦誠

崔女士一家隨後抱着好奇心開樽試飲。她透露，「兩升可樂」的味道極差、香精味竄天，幾乎「冇汽」；相比之下，「汽碧」的味道則稍微可以，勉強合格，缺點同樣是「汽不太足」。

事件在社交平台曝光後，引發大批網民爆笑。有網民笑指這批山寨廠家「連名都廢事諗」，直接以產品規格或諧音命名，有一種「莫名的坦誠」；亦有網民開玩笑問：「汽碧？是不是遊戲公司『育碧』（Ubisoft）轉行出汽水？」

笑聲背後藏食安危機

不過，笑聲背後亦揭示了內地農村市場山寨產品長期氾濫。這類廉價雜牌飲品多以香精、糖精及色素勾兌，部分更可能屬於無生產日期、無質量合格證、無生產廠家的「三無產品」，食品安全毫無保障，且專門瞄準不識字或圖便宜的農村留守老人銷售。當地市場監管部門已就此事啟動調查，重點排查農村小賣部的進貨渠道，並追查這兩款山寨汽水的源頭。