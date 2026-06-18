社恐筍工？｜動物園年薪10萬「嚴禁說人話」扮黑熊 每天做6小時百人應聘已招滿︱有片

不用開會、不用寫PPT，每天上班只需「擺爛發呆、亂竄跳舞」。河南漯河野生動物園近日發布一則招聘廣告，以年薪10萬元人民幣招聘「黑熊扮演者」，要求應徵者穿上黑熊服裝與遊客互動，工作期間「嚴禁說人話」，只需「嗷嗷叫」即可。招聘信息曝光後迅速在網上引發熱議，被網民戲稱為「社恐筍工」。據報，該職位吸引了近百人爭相報名，園方昨日（16日）證實，目前已經火速招滿。

接受投餵且不挑食優先

據漯河野生動物園發布的招聘海報顯示，這份工作要求應徵者身穿黑熊服裝，在景區內「自由亂竄」，並大膽與遊客進行即興互動，例如跳魔性舞蹈、擺爛發呆或原地蹦跳，強調「行為越抽象越受歡迎」。應徵條件極為簡單，不限性別、18歲以上、身體健康即可，而性格「敢放飛、敢搞怪、不怯場、接受投餵且不挑食」者將獲得優先考慮。

不過，該職位有一條嚴格的核心禁令——返工期間「全程嚴禁說人話」。除了遊客求助或突發緊急情況外，與遊客的日常交流必須完全依靠肢體語言及模擬黑熊的「嗷嗷叫」。

相關新聞：圈養驢仔遭染色變「斑馬」 遊樂園辯：是Cosplay︱有片

月休4天包吃住

高薪扮演黑熊的消息曝光後，隨即引來網民熱議。不少飽受職場折磨的打工仔笑稱「這簡直是社恐的天堂」，因為毋須露臉，更明正言順不用說「人話」、「這不就是為我量身定制的嗎？」也有人擔心「大熱天穿熊裝會中暑」。



相關新聞：兼職筍工｜月薪¥5000攞正牌返工發癲 遼寧景區招「野人」

園方負責人回應指，10萬年薪招聘並非開玩笑，而是「保底10萬」，目前已收到近百人報名並已完成錄用。考慮到夏季高溫下穿着厚重皮套工作的辛苦，園方特意提高待遇，將工作時間定為每天6小時，月休4天，並包吃包住。

相關新聞：天津動物園阻遊客亂餵飼 幽默廣播寸盡人類生活：牠們不用吃預製菜︱有片

負責人解釋，找人扮演黑熊有兩大核心考量：一是可以徹底避免遊客與真實黑熊接觸的安全隱患；二是人扮演的黑熊能更靈活、幽默地與遊客互動，增加遊客在園區的停留時間。園方表示，若此次「黑熊試水」效果理想，未來不排除會陸續推出老虎、獅子等其他動物的扮演崗位，為年輕人開闢一條釋放天性的就業新賽道。

