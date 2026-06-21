奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭賊鴛鴦劫殺 女被告指控14歲時遭死者強姦成動機？

2007年1月，香港上市公司百德國際前主席兼創始人鄭慈太，在深圳火車站附近一間酒店遭一對男女設局劫殺，案件轟動一時。兩名疑犯其後落網，同年8月於廣州鐵路運輸中級法院受審。庭上女被告趙燕香聲稱，自己14歲時曾被鄭慈太強姦，是案件的誘發動機之一。

男女被告先色誘後劫殺

據法院審理認定，2007年1月，39歲男子錢宇華為籌措與妻子離婚的40萬補償費，以及與23歲的情人趙燕香共同生活的費用，提出搶劫與趙燕香相識的香港富商鄭慈太。25日中午，趙燕香以介紹年輕貌美女子給鄭認識為由，致電約鄭慈太當天下午在深圳見面。其後兩人用假身份證在深圳火車站附近一間酒店開房，錢宇華預先藏匿在洗手間內。

當晚7時許，趙燕香將鄭慈太帶入酒店房後，錢宇華用毛巾蒙面，持彈簧刀從洗手間衝出，將鄭慈太制服。兩人掠去鄭身上現金（約港幣8000元）、手機、勞力士手錶、戒指等財物（約值33500餘元）後，錢宇華再用透明膠紙及電話線捆綁鄭的手腳，用床單將其包裹，再以雙人沙發壓住其身體，然後逃離現場。鄭慈太最終因頭部遭受外力撞擊，腦部積血死亡。酒店職員翌日中午發現鄭慈太時他已死亡。廣東公安事後大舉搜捕，2007年2月3日在湖南將涉嫌男女拘捕。

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稱遭死者強姦淪為雛妓

案件於2007年8月1日開庭審理。趙燕香在庭上哭訴，12歲隨村裡的姐妹到廣東肇慶打工，後來14歲那年，在某酒店做服務員的趙燕香遇上了歐某，歐某經常買禮物給她，帶她出去吃飯。不過，有一天，歐某說帶她去東莞玩，涉世未深的趙燕香於是隨歐某到了東莞，怎料被「交給」東莞辦製衣廠的港商鄭慈太。鄭慈太當晚就在一座別墅裡強姦了她。事後，趙燕香曾想過死，但第二天，鄭慈太帶她去吃喝玩樂，她就稀里糊塗地在鄭慈太那裡住了一個多月。之後，鄭慈太開始冷落趙燕香，趙燕香只好回到肇慶。自此她不斷換男友或被包養，淪落為雛妓。她說：「我恨他，他在我很小的時候就強姦了我，又拋棄了我。」

趙燕香供稱，錢宇華得知她的經歷後非常惱火，認為鄭慈太毀了趙燕香的一生，應作出賠償。錢宇華亦在庭上承認，搶劫鄭慈太是為了替趙燕香討回「青春補償費」，同時也需要錢來支付離婚補償。

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男死刑女判囚13年

公訴人指出，趙燕香聲稱曾被鄭慈太強姦，僅為其單方說法，無其他證據佐證。

2007年8月20日，法院一審宣判，錢宇華因搶劫罪被判處死刑，趙燕香因參與劫殺全過程，被判處有期徒刑13年。法院認定錢宇華為主犯，趙燕香為從犯。



據悉，鄭慈太從事針織業起家，最後成為上市公司百德國際主席，1997年在東莞創立百德工業城。