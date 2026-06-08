減肥贏保時捷｜寧夏訓練營3個月減50kg送豪車 醫生剖析可能性

寧夏銀川一間減肥訓練營近日推出「減重挑戰賽」，聲稱成功在3個月內減重達100斤（約50公斤）以上的第一名參賽者，可獲贈一輛保時捷帕拉梅拉（Panamera）豪華房車。活動引發廣泛關注，有人質疑是否屬實，亦有人關注極速減重的安全性。

老闆私人座駕作獎品

據《合新聞》報道，涉事訓練營為銀川「蛻變減肥訓練營」，活動負責人回應稱活動「真實有效」。用作獎品的保時捷是「老闆正在開的」，該車已購買約兩年。

活動要求參賽者年齡為18至50歲，體重不超過300斤（約150公斤），且無心血管疾病、肝腎疾病等禁忌症。參賽者須簽署健康承諾書，如隱瞞疾病將被取消資格及沒收獎品。

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寧夏減肥訓練營出奇招，3個月減50kg贏保時捷。 合新聞

比賽為期3個月，參賽者須繳納每人11,040元人民幣的訓練費，費用包含3個月的訓練、餐飲及住宿。訓練營負責人表示，目前已有23人報名，目標招滿30人後正式開課。

訓練課程包括搏擊操、有氧操、踏板操、啞鈴塑型操、力量訓練、體能循環、動感單車等多項內容。

醫生話有可能

3個月減重100斤是否可行？安徽醫科大學第二附屬醫院減重外科主任醫生程雲生接受內媒訪問時指出，體重超過300斤的大體重人士，透過合理控制飲食及科學運動，每個月減重30至40斤（約15至20公斤）是有可能的。

但他強調，減重計劃的實施應強調「長期堅持、循序漸進」，不宜操之過急。

值得留意的是，這並非內地首次有健身機構以豪車作招徠。2025年，山東濱州亦有健身訓練營推出類似活動。當時有醫學專家指出，如此短時間內減重50公斤「幾乎不可能且極度危險」，可能導致肌肉流失、激素失衡、脫髮，甚至危及生命。

《開屏新聞》時評指出，極速減重減掉的多是水分和肌肉而非脂肪，不僅極易反彈，更可能導致橫紋肌溶解、內分泌失調，嚴重時可危及生命。評論呼籲消費者理性看待減肥營的「豪車誘惑」，強調健康減重應循序漸進，而非以健康為賭注換取獎品。

事件在社交媒體上引發熱議，有網民表示「動力滿滿」，亦有人質疑活動是「拿學員生命開玩笑」。目前該訓練營正持續接受報名，活動最終能否順利舉行、有無人能成功「贏車」，仍有待觀察。